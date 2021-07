WhatsApp borrará tu cuenta si tenés alguna de estas aplicaciones en tu teléfono

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en Occidente, anunció que borrará cuentas en caso de que sus usuarios tengan en sus teléfonos algunas de las aplicaciones de terceros que son similares.

Si el mensajero propiedad de Facebook detecta que sus usuarios usan una app no oficial, las personas sufrirán la eliminación de su perfil en WhatsApp.

Así lo oficializó WhatsApp en un comunicado publicado en su página web.

WhatsApp borrará tu cuenta si usás alguna de estas apps - Imagen ilustrativa / Web

En una primera fase, las cuentas serán sometidas a una suspensión temporal y que, en caso de que los usuarios persistan, su cuenta “podría ser suspendida permanentemente”.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’ significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, se lee en el comunicado.

Cuáles aplicaciones están prohibidas por WhatsApp

Se trata de apps truchas que emulan las funcionalidades de WhatsApp. Generalmente, la gente las descarga en sus teléfonos por supuestos trucos o mejoras que muchas veces son falsos.

WhatsApp Plus y GB WhatsApp son dos de las más famosas apps fraudulentas. Si tenés ese programa en tu celular, WhatsApp podrá suspenderte la cuenta.

No es la primera vez que la empresa avisa a los usuarios, pero ahora parece que WhatsApp busca ser más claro y tomar medidas cada vez más duras.

Por qué WhatsApp prohíbe apps similares de terceros

La plataforma WhatsApp explica que estas aplicaciones infringen sus términos y condiciones de uso y sostiene que no son seguras.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, recuerda WhatsApp.