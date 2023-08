Topes de gama en viaje: así son las fotografías inteligentes del Galaxy S23 Ultra

Las posibilidades que brinda el flamante Galaxy S23 en fotografía pueden llegar a ser abrumadoras por la cantidad de variantes que ofrece su configuración y lo apto que está para el uso profesional. Esto podría ser un problema… salvo por un detalle: tomar el equipo de 163,4 por 78,1 mm, enfocar con su pantalla de última generación y simplemente darle al disparador será suficiente para el 99% de los usuarios. Es decir, facilidad para todo el mundo, pero también profundidad para aquel que necesita o quiera exprimir la mejor cámara del mercado.

Samsung Galaxy S23: colores top aún en imágenes tipo ojo de pez. Aquí en Cinque Terre, Italia.

Para aquellos que viajan y deseen registrar postales de calidad, es necesario contar con esta versatilidad. Habrá momentos en los que no tendremos tiempo para asomarnos por los ajustes y habrá otros donde, más tranquilos, podemos explorar, por ejemplo, las bondades de la foto panorámica o del video con la visión del director, un picture in picture ideal para luego enviar nuestro film por redes sociales.

Pero vamos por partes. ¿Cuáles son las características generales del equipo? Posee un procesador Snapdragon 8 Gen 2 desarrollado por Qualcomm (equipos con 51% mejor rendimiento de Neural Processing Unit, 41% más de rendimiento de procesamiento de gráfico GPU y 33% extra de rendimiento de CPU que modelos anteriores). Y la buena fotografía necesita de buenos procesadores, por los requerimientos que demandan herramientas como el retrato, o los filtros, cada vez más solicitados por los usuarios.

Samsung Galaxy S23

Pero su caballo de batalla ganador está en el módulo de cámaras, especialmente en la versión S23 Ultra (la que probamos). Cuenta con un lente gran angular de 12 mpx de 120º, telefoto de 10 mpx con zoom 3X, un teleobjetivo de 10 mpx con zoom 10X y su cámara principal ahora tiene 200 mpx. A esto se suma una cámara frontal de 12 mpx para completar la experiencia fotográfica.

Estos números quizá expliquen poco, pero crean que esta envergadura es la que permite, por ejemplo, tomar fotos de noche espléndidas con poca luz, ya que su sistema llamado Nightography ofrece postales que no se habían visto antes con ningún otro equipo con Android. Y no solo hablamos de tomar la luna al detalle, algo que se ha viralizado, si no que también las reuniones familiares a la luz del fogón, atardeceres mágicos, o fiestas con luces intermitentes, serán vistas con una definición que sorprenderá a más de uno.

Un punto fuerte es su estabilizador de imagen en fotos y videos, ideal para tener registros fieles arriba de medios de transporte o haciendo ejercicio, por ejemplo.

Otro aspecto fundamental en viaje: que el teléfono sea resistente. Su revestimiento Gorilla Glass Victus 2 brinda seguridades (aunque nunca conviene probar su verdadera dureza, para no tentar la suerte).

Samsung Galaxy S23

Y por último el lápiz S Pen en el modelo Ultra, será una aliado a la hora de la edición fina. Este pequeño accesorio también sirve como disparador, para tomar distancia con la cámara.

Samsung S23 Ultra: zoom puesto en la definición total

A la hora de realizar una excursión, vamos a querer valernos de un buen zoom digital. El Galaxy S23 Ultra ofrece un gran resultado, perdiendo la menor calidad posible en el detalle.

Samsung Galaxy S23. Panorámica con fiesta de colores. París desde lo alto de Sagrado Corazón.

En ese sentido, el ojo de pez, ese 0.6 x de Zoom brinda la posibilidad de tomar grandes monumentos, y panorámicas, sin parecer una toma forzada como sucedía con este recurso hace algunos años atrás en los smartphones top.

Colores fieles, la potencia de 200 megapixeles, grandes fotografías en el modo nocturno, zoom in y zoom out de otro nivel, el modo de fotos astronómicas y el selfie de noche, son algunas de las características más salientes de este súper teléfono. Para poder lograr todo esto, se combina un gran procesador, lentes potentes y un software dúctil, pero algo difícil de desentrañar para aquel que quiere sumergirse en las profundidades de la fotografía profesional.

Enfoque automático y cielos increíbles. Foto de Amsterdam,

En definitiva, la seguridad de hacer un viaje y que nuestros recuerdos estén al resguardo de la mejor tecnología móvil.

Las mejores virtudes del Samsung Galaxy S23 son las fotos nocturnas. Gran nitidez del fondo menos iluminado que el frente.

Lo mejor: la potencia de la cámara, a tope de mercado.

Lo peor: ecuación calidad-precio, se trata del móvil más caro (aunque en Argentina se consigue a un precio “adaptado”, más barato que si se compra en el exterior). También es algo complicado su interface a la hora de profundizar.