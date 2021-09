Tomá nota: estos son los teléfonos donde WhatsApp dejará de funcionar el 1 de noviembre

Esta noticia aparece cada tanto y poner nerviosos a los usuarios de celulares que ya tienen varios años. Periódicamente la empresa de mensajería WhatsApp anuncia que ya no dará soporte a cierta grupo de smartphones y eso es lo que ha anunciado ahora nuevamente.

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con los teléfonos móviles con el sistema operativo Android Ice Cream Sandwich (versión 4.0.4 y anteriores) a partir del 1 de noviembre de este año 2021.

Hasta el momento, WhatsApp requería utilizar como mínimo la versión 4.0.4 Ice Cream Sandwich de Android, pero ahora pasa a necesitar al menos el uso de Android 4.1 Jelly Bean o posteriores, como ha informado la aplicación a través de su página de soporte.

De esta manera, la aplicación de mensajería deja de ofrecer soporte desde el 1 de noviembre de 2021 para este sistema operativo, cuya última versión estable se lanzó en junio de 2012.

WhatsApp ha recomendado a los usuarios afectados por esta decisión cambiarse a un dispositivo compatible con la versiones soportadas por la app o guardar su historial de chats antes del 1 de noviembre.

Cómo saber qué versión de Android tengo

Los que cuenten con un smartphone nuevo o que al menos tenga hasta un par de años no tendrá problemas. También zafarán de este anuncio aquellos que mantengan su teléfono periódicamente actualizado.

Los que no sepan nada del tema, pueden conocer la versión del sistema operativo móvil Android de forma bastante sencilla. Lo primero que hay que hacer es localizar es el menú de opciones en la pantalla.

1. Desde el menú selecciona ajustes:

2. Dese ajustes, tendrás que seleccionar la opción “Información del teléfono” y aquí podrás ver cuál es tu versión de Android:

En el menú ajustes se puede cuál versión del sistema operativo móvil Android tiene nuestro teléfono.

Los que al hacer el paso descubran que su Android es versión 4.0.4 están condenados a quedarse sin soporte de WhatsApp. ¿Qué significa esto? Qué la app seguirá funcionando pero con características muy limitadas hasta quedar obsoleta.

Una forma de encontrar una solución es verificar si hay una actualización disponible que quizá no ha sido instalada. De ser así, el recorte de servicio no lo afectará. Si no hay forma de actualizar, entonces habrá que ir contemplando la opción de comprar un teléfono nuevo en algún momento.