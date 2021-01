Telegram bate récord de descargas y WhatsApp aclara que no espiará a sus usuarios

El 8 de febrero es el día en el que WhatsApp comenzará a compartir información de sus usuarios con Facebook. Este cambio en sus políticas de privacidad ha asustado a muchos que ahora buscan refugiarse en otras apps y aquí el caballo ganador lo tiene Telegram . Sin embargo, desde WhatsApp salieron a aclarar que el cambio no implica el espionaje de contenido.

Telegram no para de crecer

Los números hablan por sí solos: Telegram sumó 100 millones de usuarios tras el anuncio de WhatsApp. “Durante la primera semana de enero, Telegram superó los 500 millones de usuarios mensuales activos. Tras esto, continuó creciendo: 25 millones de nuevos usuarios llegaron a Telegram en las últimas 72 horas”, informó el ruso Pável Dúrov, uno de los creadores de la app.

Claro, están lejos de los 2.000 millones de usuarios que tiene WhatsApp pero es un crecimiento astronómico.

Cada tanto llegan a Telegram oleadas de usuarios que se suman enojados con WhatsApp pero al final no se quedan y regresan al clásico mensajero. Sin embargo, Dúrov asegura que esta vez es diferente. “La gente ya no intercambia su privacidad por servicios gratuitos. Ya no quiere ser tomada como rehén de los monopolios tecnológicos”, aseguró.

Telegram reitera que es una de las apps más seguras y privadas y la prueba es su negativa a colaborar con los gobiernos de distintos países lo que les ha valido bloqueos y cuestionamientos por parte de Rusia.

Whatsapp aclara sus nuevas reglas

“Queremos abordar algunos rumores y ser 100% claros, continuamos protegiendo sus mensajes privados con cifrado de extremo a extremo”, señaló WhatsApp en un comunicado.

La aclaración se debe al revuelo generado por la actualización de la privacidad y que el que no acepte compartir sus datos con Facebook no podrá usar WhatsApp.

La empresa asegura que todo lo que se envía o se recibe en un chat personal o grupal no será espiado, guardado o compartido. Además señalan que los dueños de los datos son los usuarios y pueden descargarlos cuando lo deseen.

Uno de los puntos polémicos es si va a compartir o no los contactos con Facebook. Sobre eso señalaron: “Cuando nos da permiso, accedemos solo a los números de teléfono de tu libreta de direcciones para que la mensajería sea rápida y confiable, y no compartimos sus listas de contactos con las otras aplicaciones que ofrece Facebook”.

Qué compartirá WhatsApp con Facebook

Número de teléfono

Nombre de los perfiles

Fotos de los perfiles

Cuándo fue la última vez que estabas conectado

Datos de diagnóstico y uso

Qué no compartirá WhatsApp con Facebook