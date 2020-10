Te contamos 5 trucos que te ayudarán a ganar en Among Us

Among Us es el juego del momento y poder descifrar quién es el impostor y quiénes los tripulantes de la nave espacial es divertido para todos los adeptos que se ganó este videojuego. Pero la tensión aumenta a medida que vas cumpliendo con las consignas.

Sabotear (si eres un impostor) y votar puede hacer que pierdas de vista varios detalles que podrían hacerte ganar. A continuación te contamos algunos de los trucos que quizás no conocías y te serán muy útiles.

Cuartos con cámaras: En el videojuego descubrís tres mapas y en algunos hay cuartos de seguridad con cámaras de vigilancia, a las cuales tenés acceso. Como tripulante o como impostor, esta es una muy buena opción para conseguir la victoria y es que desde esa zona podés ver a los demás jugadores y analizar qué están haciendo.

Pero cuidado porque las cámaras pueden jugarte en contra, en especial si sos impostor. Y es que cualquier otro tripulante puede estar vigilándote sin que lo sepas y convocar de una vez a una llamada de emergencia para culparte.

Pistas de la nave: Quién es el impostor es una de las principales metas de Among Us lo cual, muchas veces, es muy complicado porque quien esté en ese rol puede estar fingiendo a la perfección. Y la buena noticia es que para descifrar quién cumple la tarea o no, hay trucos del gamer KManuS88.

Una es que en el área de Escudos, justo afuera de la nave, se ven unas luces que se encenderán cuando los tripulantes hagan las tareas. Ahora, si las ves apagadas, es que hay un impostor entre ustedes.

También ocurre algo similar cuando tiran la basura; cuando lo hacen se ve cómo va saliendo todo lo que acaban de desechar. Si estás cerca de alguien y notás que no sale la basura, es un impostor.

Tareas solo para tripulantes: En algunos mapas existen áreas de medicina con escáner, los cuales generalmente son un punto de encuentro para los tripulantes porque deben cumplir con tareas en ese punto. Y muchos no tienen noción de que es algo solo para este grupo.

Así que si estás en esta sala y ves que el escáner no funciona, probablemente estás frente a un impostor. Y si vos sos el impostor, evitá fingir que estás haciendo esta tarea.

La barra de tareas: En Among Us debés trabajar en equipo para descifrar quién es el impostor y también estar atento a todos los detalles posibles. Y precisamente una de las cosas que te permitirá conocer si alguno finge o no es la barra de tareas. Si un jugador se pone cerca de una de las tareas y ves que la barra no aumenta, quiere decir que es un impostor.

La caminata: La forma en la que te movés por las salas también puede ayudarte o no, en especial si eres un tripulante. Por eso, uno de los trucos es caminar pegado a las paredes porque así puedes ver con más claridad a través de las ventanas quiénes están dentro de la sala.