¿Te apareció el cartel “teléfono sin conexión” en WhatsApp Web? Estas son las soluciones al problema

WhatsApp Web es la versión de escritorio de la aplicación, a la que podemos acceder desde el navegador del ordenador. Una versión de la app de mensajería conocida por los diversos usuarios y que se utiliza con bastante frecuencia. Aunque a la hora de usar esta versión nos encontramos con algunos problemas comunes, uno especialmente frecuente.

El más común de todos es el mensaje de Teléfono sin conexión cuando abrimos WhatsApp Web . Cuando te sale este mensaje en pantalla, no puedes usar la versión de escritorio de la aplicación, por lo que es un problema molesto al que debemos darle solución lo antes posible. Ante esta situación hay varias soluciones

¿Mala conexión a Internet?

Si WhatsApp Web nos está mostrando este mensaje en pantalla, puede que la causa sea que la conexión a Internet no es buena. En dicho caso, intenta acceder a otras páginas web o aplicaciones, para ver si la conexión está funcionando como debería. Esto es algo que debemos hacer tanto en el ordenador como en el móvil.

Captura

Si detectas problemas con tu conexión a Internet, lo mejor es probar a reiniciar el router, para que así se pongan fin a dichos problemas. Esto es algo que suele dar buenos resultados a la hora de hacer que tu conexión a Internet funcione bien de nuevo. Si tras hacer esto te sigue saliendo dicho mensaje en pantalla, hay otros aspectos a comprobar.

¿Se ha caído WhatsApp?

WhatsApp Web es realmente un cliente de la aplicación en el teléfono, de modo que depende totalmente de esta aplicación. Esto supone que si la aplicación se ha caído, no vamos a tener acceso en la versión de escritorio en el ordenador. Ante esta situación, lo mejor es comprobar si WhatsApp se ha caído o no, ya que podría ser la explicación a este problema. Además, no es raro que la app se caiga, así que es siempre una posibilidad.

Captura

Podemos usar Downdetector para ver si WhatsApp se ha caído, ya que en esta página se muestran las incidencias que la aplicación ha sufrido en las últimas 24 horas, además de un mapa donde se muestran las zonas en las que dicho fallo ocurre. Así, podrás ver si también es algo que afecta a tu país o región. Es una información de utilidad, que nos permitirá confirmar o descartar este posible origen.

Cierra la sesión de WhatsApp Web

Puede que el problema se encuentre en el enlace entre WhatsApp Web y la aplicación en Android. Lo mejor que podemos hacer es cerrar la sesión activa en esos momentos en el ordenador y luego iniciar una nueva.

Captura

Una especie de reiniciar, que en muchos casos permitirá que podamos usar el cliente web sin problema alguno de nuevo. Para cerrar esa sesión, los pasos a seguir son:

1- Desde WhatsApp Web: Pulsa en el icono de los tres puntos superiores y selecciona la opción Cerrar sesión.

2- Desde WhatsApp:

*Abre la aplicación en Android.

*Pulsa en los tres puntos verticales superiores.

*Entra en WhatsApp Web.

*Cierra la sesión.

Una vez hayas cerrado la sesión activa actualmente, deberás iniciar una nueva. Es el mismo proceso que tenemos que seguir cuando usamos este cliente web por primera vez. Los pasos son los siguientes:

- Entra en la web en tu ordenador.

- Abre WhatsApp en tu teléfono.

- Pulsa en los tres puntos superiores.

- Entra en WhatsApp Web.

- Apunta con el teléfono al código QR en la pantalla del ordenador.

- Espera a que se reconozca el código.

- Ya puedes usar la versión de escritorio.

Prueba en otro navegador

Es probable que sea el navegador que estás usando en tu ordenador en ese momento el que esté dando problemas a la hora de usar WhatsApp Web . Siempre puedes probar a usar un navegador diferente en el ordenador, para ver si desde otro te resulta posible iniciar sesión con normalidad en la web. Hay ocasiones en las que esto puede permitir que inicies sesión.

Captura

Otra opción es usar el modo incógnito del navegador que estés usando en ese momento. A veces una web no carga o da problemas en el modo normal, pero al usar el modo incógnito podemos tener acceso con normalidad. Prueba esto, para ver si de esa forma puedes entrar en WhatsApp Web.

Borrar cache WhatsApp

Una solución a la que podemos recurrir siempre ante problemas es borrar la caché de la aplicación en Android. Es posible que algunos de los datos que se hayan acumulado en dicha caché estén causando problemas a la hora de usar WhatsApp Web .

Captura

Podemos probar a borrar dicha caché y luego volver a intentar usar la versión web de la aplicación.

- Abre los ajustes en Android.

- Entra en Aplicaciones.

- Busca WhatsApp en el listado.

- Entra en la app.

- Acude al apartado de Almacenamiento.

- Pulsa en borrar caché.