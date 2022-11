Spotify Wrapped 2022: cómo ver lo más escuchado del año

Spotify presentó su campaña anual #Mi2022EnSpotify y lanzó el Wrapped 2022, en el que los usuarios pueden descubrir las canciones y los artistas que más escucharon. Además, publicó los rankings de artistas, álbumes, canciones, playlists y podcasts más escuchados en Argentina y en el mundo.

A partir de este 30 de noviembre, los usuarios pueden acceder a su experiencia personalizada de Spotify Wrapped 2022 exclusivamente en la aplicación móvil de Spotify (iOS y Android). Deben asegurarse que su aplicación Spotify esté actualizada a la última versión (8.7.78) para poder acceder.

En el Wrapped podés ver las estadísticas de uso de Spotify a lo largo de los últimos meses en forma de historias como si fuera Instagram. Cada diapositiva puede ser compartida con otras personas a través de apps como WhatsApp, TikTok, Twitter o Instagram.

En este año, como novedad, Spotify asignará una “personalidad musical” a cada usuario según sus gustos musicales.

Vale recordar que Spotify creará automáticamente nuevas listas de reproducción personalizadas formadas por las canciones más escuchadas, así podés disfrutarlas cuando quieras.

El artista más escuchado en Argentina durante el 2022 fue Bad Bunny, seguido por Duki y María Becerra.

Las canciones más escuchadas de este año en el país también tuvieron sello argentino. El tema con más streams en el país este 2022 es Bizarrap con su inolvidable session #52 con Quevedo. Le siguen “La Bachata” de Manuel Turizo y nuevamente Bizarrap pero esta vez con su colaboración #48 con Tiago PZK, session que también logró ubicarse dentro del top 50 de países tales como Chile, ocupando el lugar #39; España, en la posición #5 y Perú en el puesto #20. En cuanto al quinto lugar de canciones más escuchadas a nivel local, se ubica Rauw Alejandro con “Desesperados”.

A nivel mundial, el artista nacional mejor rankeado fue Bizarrap (#49) seguido por Duki (#71) y María Becerra (#110).

En el escenario internacional, Bizarrap consiguió ser el artista argentino más escuchado en el mundo durante el 2022, ubicándose en el puesto #49. Más que nunca, el joven se reafirma como un talento sin igual que se está ganando la admiración de oyentes globales.

En el Top 50 de Artistas de Argentina, nuevamente María Becerra corona el 2022 ocupando el tercer lugar del ranking local con 653,8 millones de streams acumulados. Seguidamente se encuentran dos mujeres de gran potencial que elevan constantemente la vara en la industria si de profesionalismo y talento se trata. Por un lado, TINI en el séptimo lugar con más de 408,2 millones y luego Nicki Nicole con más de 304,9 millones.

Por su parte, el RKT, también tuvo su protagonismo este año puesto que se consolidó como género y se posicionó rápidamente dentro de los rankings de Spotify, logrando como hito que el tema “Tu Turrito” de Rei junto a Callejero Fino ocupe el #3 en el Top de canciones de Argentina 2022. Y la tendencia de crecimiento del género va en aumento con artistas como La Joaqui, Kaleb Di Masi y DJ Tao.

As It Was - Harry Styles

Heat Waves - Glass Animals

STAY (with Justin Bieber) - The Kid LAROI

Me Porto Bonito - Bad Bunny

Tití Me Preguntó - Bad Bunny

Cold Heart - PNAU Remix - Elton John

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo

Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends - Imagine Dragons

Ojitos Lindos - Bad Bunny