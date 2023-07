¿Alguna vez te preguntaste qué es exactamente lo que ocurre cuando marcas la casilla “No soy un robot” en una página web? Aunque muchos creen que su función es simplemente verificar que sos un ser humano y no un bot, recientes revelaciones demostraron que va mucho más allá de eso.

¿Para qué sirve la casilla “No soy un robot”?

En realidad, esta casilla se utiliza para rastrear y analizar tu comportamiento en línea, y no chequea si sos un humano (como anuncia).

Un episodio de un programa de preguntas y respuestas de la BBC puso en evidencia el verdadero propósito detrás de esta casilla. La presentadora Sandi Toksvig explicó que marcar la casilla no es el punto principal. Lo que realmente se analiza es cómo te has comportado antes de marcarla. Al marcarla, le estás indicando al sitio web que verifique tu historial de navegación.

Se supo qué pasa si apretás la casilla “No soy un robot” y es un peligro que nadie puede creer

Por ejemplo, si viste videos de River Plate, diste “Me gusta” a un mensaje sobre Shakira, retuiteaste a Javier Milei o revisaste tu cuenta de Gmail, toda esa información es tomada en cuenta por el sistema. Estos datos le indican al sitio web que eres un humano. En resumen, al hacer clic en “No soy un robot”, estás autorizando al sitio a revisar tu comportamiento en línea y tomar una decisión en base a ello.

La presentadora también mencionó que si el sistema no está seguro de que eres una persona, te pedirá que realices acciones adicionales, como seleccionar imágenes que contengan semáforos o grifos de incendio.

Esta revelación causó sorpresa entre los usuarios de internet, especialmente en TikTok por el video adjuntado en la nota. Muchos pensaban que la casilla simplemente verificaba el movimiento del cursor o el clic del mouse, sin ser conscientes de que sus acciones en línea están siendo rastreadas y analizadas. Algunos usuarios expresaron su preocupación por la invasión de la privacidad y cuestionaron por qué los robots nos preguntan si somos robots o no.

Estos hallazgos han generado debates sobre la protección de la privacidad en línea y la transparencia en el uso de los datos recopilados. La revelación de la verdadera función de la casilla “No soy un robot” nos invita a reflexionar sobre nuestra actividad en línea y el manejo de nuestra información personal.

Qué es un captcha

Un Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) es un sistema de prueba diseñado para determinar si un usuario es un humano o un programa informático (bot). Consiste en un desafío o una tarea que se presenta al usuario y que generalmente requiere una habilidad que los humanos pueden realizar fácilmente, pero que es difícil para los programas informáticos.

El propósito principal de un Captcha es prevenir el abuso de los servicios en línea por parte de bots y protegerlos de actividades maliciosas, como el envío automático de spam, la creación masiva de cuentas falsas, el robo de información o el acceso no autorizado a sitios web.

Los Captcha suelen presentarse en forma de imágenes o texto distorsionado que el usuario debe reconocer y escribir correctamente en un campo de texto. También pueden incluir preguntas matemáticas simples, rompecabezas o desafíos visuales que requieren que los usuarios realicen una acción específica, como arrastrar y soltar objetos en una ubicación determinada.

Seguí leyendo: