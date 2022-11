Redes sociales y adolescentes: ¿ambiente tóxico o espacio creativo?

Digamos la verdad: amamos odiar a las redes sociales porque es fácil atribuirles los males del mundo como si no fuéramos parte de ellas. Pocas veces nos detenemos a pensar seriamente qué sería de nuestra actualidad si no existieran. Nuestro primer impulso es despreciarlas por su nivel de adicción y violencia pero también sabemos que son espacio de comunicación, foro de libre opinión, oportunidad comercial y fuente de trabajo.

Las redes sociales son omnipresentes y movilizan tanto lo bueno como lo malo del ser humano, y dos estudios recientes revelan que la balanza se inclina hacia a un lado o hacia el otro dependiendo de a quién se le pregunte.

Los resultados de dos investigaciones muestran por un lado que los adultos son los más pesimistas ya que en su mayoría creen que las redes son estresantes y agresivas y por el otro destaca que los adolescente muestran más optimismo porque las ven como espacio de creatividad aunque sin desconocer que son fuente de perjuicio a su salud mental.

Estrés y entretenimiento

El primer estudio es argentino y su número más relevante señala que el 73% de las personas considera que las redes sociales pueden ser fuente de estrés para los que las usan asiduamente y en especial si son adolescentes. Este dato surge de una investigación del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB).

El sondeo se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre una muestra de 450 casos efectivos. El cupo de género de los encuestados se repartió en 50% femenino y 50% masculino y se hizo a través de encuesta telefónica IVR. La muestra se tomó entre 11 y el 14 de octubre de 2022.

La preocupación del conjunto se divide así: el 35% opinó que las redes sociales pueden ser fuente de estrés, 26% dijo que en particular afectan a los adolescentes y 12% que quizá le hacen mal pero solo a algunas personas.

¿Qué piensan las personas sobre las redes sociales?. Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano.

El dato curioso es que al ser consultados sobre si debería haber más controles sobre las redes sociales, el 52% dijo que no, solo 36% dijo que sí y 12% no optó por ninguna respuesta.

“Las personas dividen sus opiniones sobre el uso de las redes sociales, aun cuando, mayoritariamente, se describen como usuarias. Preocupan los efectos sobre los adolescentes. También, el estrés, el aislamiento y el temor por la falta de reconocimiento o la indiferencia”, aseguró en un comunicado Orlando D’Adamo, director del COPUB.

El 80% de los participantes del sondeo reveló preocupación sobre las conductas de los jóvenes en los ámbitos virtuales y más del 50% destacó especialmente el tiempo que les dedican.

Lo que más preocupa como influencia negativa sobre los jóvenes en redes sociales incluye datos llamativos. El primer lugar fue para el nivel de agresividad (42%), seguido del involucramiento en temas políticos (34%) y las mentiras (17%).

¿Qué piensan las personas sobre las redes sociales?. Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano.

“Causa rechazo la agresividad que, muchas veces, aparece en los comentarios u opiniones, con previsibles consecuencias para quienes las emplean”, añadió el director del Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano.

Pero no todo es negativo para los argentinos. Muchos reconocen que las redes sociales también hacen aportes positivos. Ante la consulta sobre “¿Qué es lo que más gusta de las redes sociales?”, el entretenimiento concentró la mayoría de las respuestas con 35%. Le siguieron las opciones de estar en contacto con muchas personas con 32% y compartir experiencias con 30%

Del total de encuestados, un 69% afirmó que posee redes sociales. Del resto 28% dijo que no tiene y 3% prefirió no revelarlo.

Optimismo y precaución

El otro sondeo a destacar aborda la mirada de los adolescentes y señala que 71% de los más jóvenes considera a la redes sociales como un espacio para expresar su creatividad y compartir sus ideas.

El dato surge de una investigación realizada por el Pew Research Center que ha publicado el estudio “Connection, Creativity and Drama: Teen Life on Social Media in 2022″ - en castellano “Conexión, Creatividad y Drama: Vida Adolescente en Redes Sociales en 2022″- realizado a través de una encuesta a 1.300 adolescentes estadounidenses para saber cómo perciben las redes.

Hiperconexión y problemas de salud mental son las características distintivas de la relación de los chicos con las redes sociales pero ellos mismos perciben otros aspectos más.

Así, 8 de cada 10 señalaron que las redes los hacen sentirse más conectados con sus amigos y 7 de cada 10 afirma que es el lugar donde mostrar su lado creativo. También en su mayoría sienten que es un espacio de validación y apoyo ya que 67% sostiene que en las redes podrían confiar en los usuarios para abordar situaciones complicadas.

¿Son las redes sociales algo positivo? Un 32% de los adolescentes dijo que sí y solo 9% dijo que no. El dato curioso es que 59% cree que las redes son neutrales y que no tienen impacto sobre ellos.

La percepción de cómo afectan las redes sociales varía según los adultos y los adolescentes.

A pesar de la validación que le dan, los adolescentes reconocen el lado negativo. El 38% dijo sentirse abrumado por el drama que encuentran en redes y 31% señala que notaron distanciamiento de sus amigos a través de las plataformas. Además 29% afirmó que se siente presionado a dar “Me gusta” y hacer comentarios en posteos mientras que 23% sostiene que las redes sociales los hacen sentirse peor.

La brecha de género marca una gran diferencia según Pew Research Center y las mujeres son las que más padecen las redes sociales. Un 45% dijo sentirse abrumada por el drama al que tienen acceso, frente al 32% de los chicos que dijeron lo mismo.

Un 37% de las adolescentes dijo que son ellas las que más se sienten aisladas o ignoradas en las redes respecto de sus amigos mientras que solo el 24% de los varones confirma tener esta sensación.

Un factor clave es la exposición y las mujeres afirmaron que publican en menos ocasiones porque les preocupa que otros usuarios puedan utilizar sus imágenes o sus vídeos para avergonzarlas.

¿Qué tanto importa la privacidad? A la mayoría le preocupa que las redes sociales tengan acceso a su información personal y 60% dijo que siente que no tiene control total sobre sus datos privados. Solo una minoría de 14% dijo que resguarda su información.

Percepciones diferentes

La investigación del Pew Research Center destaca que muchos adolescentes ven de forma diferente el impacto de las redes sociales cuando hablan sobre sí mismos. Así, por ejemplo, un 9% cree que las redes sociales tienen impacto negativo sobre ellos pero esa cifra sube a 32% cuando se les consulta sobre el efecto en otras personas.

Lo mismo pasa con su opinión sobre la percepción de lo que hacen y lo que sus padres creen que ellos hacen en las redes sociales. Así, 39% dijo que sus experiencias en las redes son mejores de lo que se creen los adultos, frente al 27% que cree que son peores de lo que creen sus padres o tutores. Además, un 22% cree que sus padres están muy preocupados por lo que hacen en redes sociales mientras que un 41% dijo todo lo contrario.