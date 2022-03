La tecnología (aún) no tiene cara de mujer: los desafíos actuales para superar la brecha de género

Cada año, las grandes marcas de tecnología hacen un show para sus nuevos lanzamientos y la figura que abre cada evento es siempre la misma: un hombre.

El desarrollo tecnológico ha estado dominado por hombres durante muchos años pero con el tiempo las grandes empresas fueron sumando mujeres en puestos claves, aunque aún ninguna es cabeza de las marcas más reconocidas como Apple, Microsoft, Spotify, Google, Uber, Twitter, Amazon, Mercado Libre, Tesla, TikTok, Zoom o Meta.

La brecha tecnológica es también una de género porque las mujeres siguen luchando por un espacio dentro de un mundo que parecía exclusivamente masculino. Sin embargo, en el ámbito tecno se sabe que el cambio es solo -y nada menos- una cuestión de lucha y tiempo y no de capacidad.

El techo de cristal tecno

Aunque creció la cantidad de mujeres que estudian, se forman y trabajan en tecnología, aún están lejos de ascender en muchas empresas. A esa limitación se la conoce como el “techo de cristal” porque muchas mujeres ven que más arriba hay otras posibilidades pero ese techo limita sus posibilidades. Y esa figura no es solo una sensación sino una realidad palpable y con datos precisos.

Mujeres en Tecnología ofrece diferentes programas de formación para desarrollar habilidades en el mundo digital.

Un estudio del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) reveló que en 2021 el presente laboral de las mujeres en ciencia y tecnología en Argentina, Brasil y México enfrenta grandes limitaciones. Por ejemplo, 40% de los graduados en carreras vinculadas a ciencia y tecnología son mujeres pero sólo 24% de los contratados en esos ámbitos pertenecen al género femenino. Además, la investigación señala que de ese porcentaje de trabajadoras, la mayoría se encuentra en puestos iniciales y el número va disminuyendo en cargos superiores hasta volverse minoría en altos mandos.

Another, una compañía dedicada a estrategias integrales de Relaciones Públicas, Marketing Digital, Branding, Eventos y Creatividad, realizó una investigación que revela que la diferencia salarial de género aún está presente con México, Argentina, Colombia y Chile.

El estudio señala que aunque un 34% de las mujeres encuestadas afirmó que ganan más que los hombres, las dificultades para evolucionar profesionalmente siguen presentes. Un 49% de las encuestadas dijo ser subestimada en el entorno profesional y el 35% ha sido intimidada en su trabajo por el hecho de ser mujer.

A pesar de estos inconvenientes, el sondeo señala que los cambios ya han comenzado en varias empresas. Un 53% de los encuestados dijo que en sus lugares de trabajo implementaron cambios para incentivar la igualdad de género, y en el 70% existe una equidad para liderar cargos directivos, ya sea por hombres o mujeres, intentando derribar lentamente este techo de cristal.

Martina Dapena Garay, líder regional para el Cono Sur de another

En la propia empresa Another implementaron medidas para garantizar la igualdad de género. “En another ya somos más de 300 personas en todo el mundo, y nos tomamos en serio potenciar la diversidad y equidad. Nosotros creemos que el talento no tiene género,” señaló en un comunicado Martina Dapena Garay, Regional Leader Southern Cone de another. Su puesto como líder del Cono Sur es un ejemplo de ese cambio. “Estoy orgullosa de poder decir que en another somos todas mujeres las que llevamos cargos directivos en las oficinas regionales, con mujeres liderando en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay y toda Centroamérica y el Caribe. Sé que queda mucho por avanzar a nivel social, pero es motivador ver que sí hay un cambio dándose minuto a minuto”.

Más mujeres, más innovación

Aunque no son tan conocidas como las grandes marcas, hay empresas que llevan años en el ámbito tecnológico, que emplean miles de personas en Argentina y en América Latina y trabajan para hacer reducir la inequidad y fomentar la inclusión.

Una de esas compañías es Oracle, una empresa mundialmente reconocida y dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas al sector profesional y que actualmente es dirigida por una mujer: Safra Catz.

Una mujer CEO hace la diferencia y se nota en acciones como la suscripción de la compañía a un acuerdo con ONU Mujeres para ampliar sus programas de inclusión. En América Latina además ha establecido OKRs de diversidad promoviendo así nuevos espacios inclusivos.

Safra Catz, CEO de Oracle

Estas iniciativas llevaron a la empresa a estar nominada como una de las mejores para trabajar. Great Place to Work seleccionó en 2021 a Oracle en Argentina, Uruguay, Centroamérica y Caribe en esa categoría. Valeria Delgado, Vicepresidenta de Reclutamiento de Oracle Latinoamérica, explicó en un comunicado: “La presencia de mujeres trae una nueva visión de negocios y estrategia. Vemos que la diversidad agrega mucho más a nuestra vida diaria cuando nos damos cuenta de que podemos analizar la mayoría de las soluciones. Y, en este punto, las mujeres de Oracle son fundamentales para mostrar cómo la innovación va más allá”.

Entre sus acciones destacadas están “Vacantes afirmativas para mujeres”, que es abrir puestos específicos para sumar diversidad; “Technovation”, que es la competencia mundial en tecnología y emprendimiento para niñas entre 10 y 18 años; “Generation Oracle” (GenO), un programa para pasantes del que 54% de candidatos fueron mujeres; “Mentoría para mujeres”, un Master life Accelerator cuyo objetivo es impulsar la carrera de mujeres; o “Programa Mujeres Empresarias”, una iniciativa para empoderar y desarrollar a las mujeres, independientemente de su rol y nivel jerárquico, como futuras líderes, entre otros.

Vertiv es otra empresa que ofrece hardware, software, análisis y servicios tecnológicos continuos para otras compañías y en ella dos mujeres ocupan puestos clave. Son Mariana Coste, Solution Provider Diamond y Epecistas, Vertiv, Southern South America ,y Mariela Misiano, Service Offering Manager Vertiv LATAM.

Ambas, a través de un comunicado, expresaron cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las mujeres en las empresas.

Mariana Coste, Solution Provider Diamond y Epecistas, Vertiv, Southern South America y Mariela Misiano, Service Offering Manager Vertiv LATAM.

Sobre la lección más importante que aprendieron trabajando en tecnología, Mariana Coste afirmó: “Que debemos estar seguras de nosotras mismas, aprender, trabajar duro y demostrar de lo que somos capaces de hacer”. En tanto, Mariela Misiano añadio: “La capacidad resolutiva y pasión con que las mujeres encaramos los temas hacen que en los tiempos actuales de transformación digital se pueda lograr soluciones y avances en forma más rápida”

A la hora de hablar de desafíos, Mariela señala que “en las carreras de ingeniería siguen siendo mayoría los hombres y socialmente se cree que son carreras muy difíciles y que no son para mujeres. El desafío más grande que tuve que afrontar fue el de romper este paradigma. Uno tiene que estudiar lo que le gusta y lo que le hace feliz”.

¿Cuál es el consejo ideal para las mujeres que quieren crecer en el ámbito tecnológico? “Que permanentemente estén dispuestas a aprender y estudiar. La tecnología avanza día a día y está en permanente cambio. Debemos estar actualizadas no sólo crecer, en nuestros trabajos sino también para poder desarrollarnos en el mundo tecnológico”, asegura Mariana Coste..

Chicas en tecnología

Ese es el nombre del espacio creado para que las mujeres puedan formarse y puedan insertarse en empresas tecnológicas. Chicas En Tecnología es uno de los espacios que trabaja para que las mujeres de América Latina superen algunos de los inconvenientes que les impide crecer. En sus propias palabras: “Somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro argentina que desde 2015 busca reducir la brecha de género en tecnología en la región. Motivamos, formamos y acompañamos a la próxima generación de mujeres líderes en tecnología”.

Espacios como estos posibilitan que muchas mujeres puedan acceder a formación gratuita que les permita acceder al mundo laboral pero también a ser parte de una cultura que busca sumar voces femeninas dentro de ámbitos donde predominan los hombres.

Dentro del sitio se puede consultar información sobre programas, talleres, charlas, eventos y bolsa de empleo, entre otros servicios.

Tini, Anitta y Becky G se unen a WhatsApp

WhatsApp es una de las empresas de tecnología más famosas del mundo y se unió a las estrellas Anitta, Becky G y Tini para una campaña que busca empoderar a las mujeres en la industria musical.

La empresa lanzó la campaña “Escúchanos. Míranos” donde las artistas utilizan los mensajes de voz de la app para comunicarse pero también para compartir su trabajo y su pensamiento.

WhatsApp las eligió por ser tres de las artistas latinas más influyentes.

Las estrellas toman el micrófono azul de WhatsApp como símbolo de cómo las funciones de la aplicación pueden ayudar a amplificar las voces de las mujeres latinas, dándoles una plataforma para hablar e impulsar un cambio progresivo.