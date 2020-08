La cámara del smartphone es cada vez mejor pero tus fotos no: cinco consejos para evitar errores

En los últimos 10 años las cámaras de los smartphones lograron algo que los usuarios no: mejorar la forma de hacer fotos.

Tenemos teléfonos con inteligencia artificial, lentes mejorados y procesos ópticos físicos y digitales de un lado y del otro estamos nosotros, que seguimos usando el flash para hacerle una foto al cielo de noche.

Nuestros errores son involuntarios pero ¿cómo lo solucionamos? Tres fotógrafos profesionales marcan las equivocaciones más comunes y nos dan consejos sobre cómo hacer mejores fotos sin importar el modelo de celular que tengamos.

“Creo que el error más común es no tomarse el tiempo para pensar realmente qué foto queremos hacer. La gente saca el celular y hace fotos sin mirar. Un ejemplo es cuando ven la luna llena e intentan hacerle fotos. Eso un celular no lo puede hacer bien, quizá más adelante pero ahora no”, Martín Orozco, fotógrafo comercial e impulsor del proyecto 365, en el que comparte a diario un retrato en sus redes sociales.

1- Hacerse amigo de la cámara

Sabemos dónde está pero no la conocemos muy bien. “Se pueden hacer fotos buenísimas con el celular porque las reglas de la fotografía se aplican exactamente igual que cuando hacés fotos con una cámara profesional”, dice Orozco.

Una de esas reglas básicas es el encuadre, algo que sale mal por culpa del usuario. “Es el error más común. Mucho cielo o mucho piso o pies cortados, por ejemplo”, afirma Marcelo Aguilar, fotógrafo profesional y experimentado fotoperiodista.

Hacer foco es otra opción que no todos consiguen fácilmente. “Aunque todas tienen autofoco, algunas veces por falta de contraste en la imagen suele fallar. Sugiero tocar en la pantalla la zona que uno desea primordialmente, de esta manera garantiza foco y en muchos casos bloquear la exposición para que la luz sea la correcta”, explica Claudio Gutiérrez, fotógrafo y editor de contenido audiovisual en diario Los Andes.

2- Cuidado con el flash

Está oscuro y querer usar el flash parece un paso lógico. Sin embargo no siempre es así. “Usamos mal el flash cuando el objeto a fotografiar está a varios metros de distancia y hay otros elementos mucho más cerca. Por ejemplo: le querés sacar a la tía que está en la otra punta de la mesa y entre medio hay botellas, vasos, restos de comida, etc. Sale iluminado todo eso, pero la tía no”, explica Marcelo Aguilar.

Lo aconsejable es utilizar el “modo noche” que tenga tu teléfono o usar manualmente la apertura de diafragma de la cámara para que entre la mayor cantidad de luz que haya disponible. “También hay que tener en cuenta cómo inciden las sombras y las luces en los rostros u objetos a fotografiar. Por ejemplo, si la persona está justo debajo de una lámpara, va a tener sombras feas en los ojos. En ese caso alcanza con mover al ‘modelo’ para atrás o hacia adelante y se soluciona el problema”, detalla Aguilar.

3- Evitar las fotos verticales

Este es otro error que surge por culpa de Instagram. En realidad no es malo hacer fotos verticales, el problema es cuando todas las fotos son así. “La mayoría de lo que uno ve en la escena instantánea queda perdido por usar el teléfono de esa forma”, asegura Gutiérrez, quien además aconseja que las fotos verticales se hagan desde las app que lo requieran, como las historias de Instagram o Facebook ya que usan la proporción exacta. Tomar fotos en horizontal tiene una comodidad extra. “Algo práctico es tomar el móvil con ambas manos de tal manera que los botones de volumen queden en la parte superior y al oprimir el + con la cámara activada funciona como obturador, es decir que termina siendo un botón físico para realizar la fotografía”, asegura el editor de Los Andes.

4- Explorar aplicaciones para editar

Editar no es solo estilizar con el filtro “Valencia” de Instagram. Editar es recortar, enfocar, iluminar, centrar, saturar, etc. Así, la edición de una foto resulta más “natural” que un filtro y los profesionales recomiendan practicar. Aunque existen varias opciones (Google Camera, Lightroom o VSCO), hay una clara ganadora: Snapseed. “Yo edito todo con Snapseed que es una aplicación gratuita de Google. Es la más completa de todas las que he probado. Ninguna es tan simple y tan intuitiva”, asegura Martín Orozco.

También las aplicaciones acceden a la cámara para hacer fotos pero la aplicación nativa siempre es buena opción. “Después de probar muchas marcas, siempre con Android, no hay como la cámara que trae por defecto”, sentencia Claudio Gutiérrez.

5- Tener sentido común

La fotografía digital nos da la posibilidad de tomar innumerables imágenes de un mismo momento pero ¿hay necesidad de compartirlas todas? Otro error frecuente es subir a una red social varias fotos muy parecidas solo porque todas salieron bien. Lo mismo pasa con no alternar para hacer fotos. Así, por ejemplo, se puede probar acercarse a un objeto en vez de utilizar el zoom.

Prueba y error es una buena forma de aprender y más allá de aplicar conceptos básicos, el instinto también ayuda. Así lo define el fotógrafo Claudio Gutiérrez: “Mi consejo es fotos con sentimiento más que técnica y buscando siempre emociones. Con eso el resto ya está hecho”.

