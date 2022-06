Huawei vuelve a vender productos en Argentina pero aún no teléfonos: cómo son y cuánto cuestan

Huawei vuelve a vender productos en Argentina y esta reactivación comercial es una buena noticia en más de un sentido. La firma china no es una marca desconocida para los argentinos. Muchos aún tienen sus smartphones en funcionamiento y su experiencia de usuario los hace añorar una renovación. Por el momento no habrá teléfonos pero sí otros productos que salen a competir al mercado local con innovación, calidad y precio.

La empresa decidió reiniciar su actividad en el país con la presentación de dos relojes inteligentes, un parlante portátil y una laptop, y Los Andes estuvo en el lanzamiento oficial para probar de primera mano los nuevos dispositivos en el evento especial para la prensa.

Los nuevos productos

La división del gigante tecnológico Huawei dedicada al desarrollo y fabricación de electrónica de consumo, llamada Huawei Consumer Business Group (CBG), anunció la reactivación de sus operaciones en Argentina a partir de la segunda semana de mayo. Esto significa que después de poco más de dos años de inactividad comercial en el país, los primeros productos son cuatro: los relojes Band 6 y WATCH FIT, el parlante Sound Joy y la notebook MateBook D 14.

Carlos Morales, PR Director de Huawei CBG en América Latina, fue el encargado de la presentación y quién detalló la estrategia para esta vuelta al país: “Durante los últimos años nos hemos enfocado con fuerza en la ampliación de nuestro portafolio de productos para ofrecer una gran experiencia a nuestros usuarios y es para nosotros un privilegio poder traer los primeros de ellos a Argentina, un mercado en el que estábamos deseosos de volver a la actividad”.

Con impecable didáctica y amabilidad, Morales habló sobre los productos y despejó una duda esencial dentro de un mercado competitivo. ¿Cuál es la ventaja de estos productos por sobre otros similares que hay en el mercado local? “La calidad. Tenemos muchos años trabajando en este tipo de dispositivos, entonces tienen gran resistencia y gran durabilidad. Además la experiencia se puede alargar a través del tiempo. También la plataforma y la usabilidad creemos que es una parte importante también y también el precio, buscamos que sea flexible y amigable para el usuario”, agregó Morales en diálogo con Los Andes.

Teléfonos no… por ahora

Desde Huawei explicaron que estos productos son los primeros de una serie de dispositivos que llegarán al país. ¿Habrá nuevos teléfonos a pesar de que ya no pueden usar Android? “Por el momento no podemos decir cuáles son los otros productos que vendrán porque queremos que sea una sorpresa. Queremos comenzar con estos que son los que están listos y son oficialmente los primeros productos que tenemos a la venta en el país”, señaló Morales y su aclaración no es casual. La venta oficial actual se limita a estos productos y no a teléfonos.

“Por ahora smartphones no, pero el plan es que sí los vendamos en Argentina más adelante. Tienen su propio sistema operativo llamado Emui y tenemos una tienda de aplicaciones que está creciendo. La intención es ofrecer toda la experiencia en un futuro cercano”, agrega el directivo de Huawei.

Cómo son y cuánto cuestan

Lo que ya está a la venta son dos relojes inteligentes que se suman al competitivo mercado de los wearables. El Huawei Watch Fit y la Huawei Band 6 son dos smartwatch con todas las funciones de salud y entrenamiento necesarios. Ambos tienen características similares y con batería de larga duración -uno ofrece 10 días seguidos de batería y el otro dos semanas- para realizar actividad y monitorearlas sin interrupciones. Ambos además son compatibles con teléfonos con Android o iOS a través de la app Huawei Health. La band 6 se vende por $10.299 y el Watch Fit por $18.999.

También se puede conseguir el parlante portátil Huawei Sound Joy que la empresa desarrolló en conjunto con la firma francesa de audio premium Devialet. Es compacto, tiene buen sonido y es resistente al agua. Incluso hubo demostración del curioso fenómeno que se forma cuando le cae un poco de líquido encima cuando está en funcionamiento. Su precio es de $37.999.

Además de esos tres productos se presentó la Huawei MateBook D 14, una notebook muy potente y compacta con un precio muy competitivo: $189.999.

¿Dónde se consiguen? A través de Claro y la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre.

Desde Huawei señalaron que sus precios son sugeridos y que cada canal de venta puede definir el modo de venta, o sea que de ellos depende ofrecer cuotas o hacer ofertas con descuento.

Además aclararon que todos los usuarios podrán recibir asistencia técnica y/o validar la garantía de sus productos a través del Centro de contacto de Huawei, que trabajará con centros de servicios autorizados en el país para ofrecer diagnóstico y reparación.

Lo nuevo, uno por uno

Reloj inteligente Huawei Watch Fit New

-Huawei Watch Fit: es un reloj inteligente con pantalla AMOLED de 1.64 pulgadas, batería con autonomía de hasta 10 días, monitoreo de actividad física, calidad y cantidad de sueño, saturación de oxígeno en la sangre, seguimiento del ciclo menstrual, resistencia al agua hasta 50m de profundidad y seguimiento de más de 96 tipos de deporte, todo, controlado a través de la app Huawei Salud disponible para dispositivos Huawei, Android e iOS. Viene en color Graphite Black. Precio: $18.999.

Huawei band 6

-Huawei Band 6: ofrece las mismas características de monitoreo y resistencia al agua del Huawei Watch Fit pero con una pantalla AMOLED un poco más pequeña, de 1.47 pulgadas. Su tamaño reducido gana en bajo consumo y mayor duración de batería que resiste hasta dos semanas con una sola carga, todo en un factor de forma súper compacto y ligero. Se puede elegir entre los colores Graphite Black y Forest Green. Precio: $10.299

Huawei Sound Joy

-Huawei Sound Joy: este parlante portátil fue desarrollado en conjunto por Huawei y la firma francesa de audio premium Devialet, el cual cuenta con un diseño compacto, ligero y moderno. Tiene un sonido de gran potencia y alta fidelidad además de una batería que entrega hasta 26 horas de reproducción. Huawei Sound Joy puede ser vinculada a otro parlante con solo agitarlo para crear un par estéreo. Es ideal para llevarlo a la playa o la piscina gracias a su resistencia al agua. Viene en dos colores: Black y Green. Precio: $37.999

Huawei MateBook D 14, una notebook muy potente y compacta.

-Huawei MateBook D 14: es una computadora portátil, de gran calidad y desempeño. Posee una pantalla Full HD de 14 pulgadas, procesador Intel® Core i7 de 11ʳᵃ generación, 16GB de RAM y almacenamiento en disco de estado sólido de 512GB. Pesa menos de 1.4kg de peso y su cuerpo es de aluminio. Precio: $189.999

Pausa forzada para Huawei

La expansión de Huawei encontró un bache en mayo de 2019 cuando el gobierno de Estados Unidos, al mando de Donald Trump, le aplicó un veto comercial a la empresa. La restricción hizo que sus dispositivos no pudieran utilizar el sistema operativo Android y tuvieron que frenar su desarrollo internacional, incluida Argentina.

Esa pausa forzada afectó especialmente a sus teléfonos y tablets y los llevó a crear un sistema operativo propio llamado Harmony OS -que funciona solo en China y sigue en desarrollo- y lanzar una capa llamada EMUI -que se lanzó a fines de 2021- para mantener actualizados a los teléfonos ya vendidos alrededor del planeta.

Los usuarios con algún equipo de Huawei recibirán durante estos meses la última versión de su capa, EMUI 12, que abarca a varios modelos, incluso algunos con más de cuatro años de antigüedad.

La nueva estrategia

Enfocarse en el desarrollo de un ecosistema inteligente es la apuesta global de Huawei y todo se resume en su estrategia llamada 1+8+N. Esta fórmula se traduce poniendo el smartphone en el centro para conectarse a ocho dispositivos distintos: wearables, tablets, pantallas, autos, audio, lentes auriculares y PC. Y partir de allí a una infinidad de otros dispositivos que no necesariamente son de Huawei pero que pueden sumarse al ecosistema ya que ofrecen un protocolo que no es exclusivo ni excluyente. Al igual que Google o Amazon, Huawei busca que los dispositivos se conecten entre sí en un hogar inteligente sin importar la marca.

Los dispositivos presentados ya pueden hacer eso y pronto sumarán más a la oferta local.