Horneado, congelado y electrocutado: cuánto aguanta el nuevo iPhone 12 Pro antes de dejar de funcionar

Hace unos días Apple lanzó el iPhone 12 que viene en cuatro modelos. A partir de la llegada a los usuarios, el smartphone ha sido eje de análisis y también de críticas debido a su precio y su falta de cargador y auriculares en la caja.

Cientos de portales de tecnología y canales de YouTube analizaron al dispositivo para medir su rendimiento, calidad y usabilidad pero hubo un par de youtubers que fueron más allá con su análisis.

Desde el canal de Youtube XtremeGamez - que actualmente tiene 6,5 millones de suscriptores- dos hermanos saben como atraer seguidores con retos extremos y regalos caros.

Apple presentó el iPhone 12 que viene con conexión 5G y en cuatro modelos diferentes. Apple

Esta vez el blanco de sus pruebas insólitas fue el flamante iPhone 12 Pro. Además de hacer el tradicional unboxing de los dispositivos, los jóvenes inmediatamente lo someten a sus pruebas de resistencia.

Pruebas extremas

El iPhone 12 está certificado con tecnología IP68, que lo hace resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo. Además resisten hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros. A todo eso someten los hermanos al teléfono de Apple que cuesta 999 dólares.

Así se ve como derriten cera y la vuelcan líquida sobre el iPhone 12 Pro encendido para luego meterlo a la heladera y tras extraerlo ¡continuó funcionando!. Esa no fue la única locura. Los jóvenes también metieron el teléfono a un lavaplatos y a un freezer luego de ponerlo en un recipiente con chocolate fundido y caliente. También el equipo fue metido en una mezcla de bizcochuelo y luego horneado y el teléfono sobrevivió a todas las exigencias de temperatura y siguió funcionando. Sin embargo el iPhone 12 Pro llegó a su fin cuando fue metido en agua y luego electrocutado.

Esto no desanimó a los youtubers que abrieron otro iPhone 0km y siguieron con las pruebas, incluido someterlo a un láser que terminó quemando la carcasa del equipo.

En total, los hermanos gastaron alrededor de 2.000 dólares en los teléfonos para destrozarlos y esa plata no se recupera porque la garantía no cubre ninguno de los daños que sufrieron.

Dos hermanos youtubers sometieron a pruebas extremas al iPhone 12 Pro. Captura de video

Además de tener miles de visualizaciones, el video acumuló numerosos comentarios donde principalmente muchos lamentaron que los youtubers rompieran teléfonos nuevos de Apple cuando ellos no tenían dinero para comprarlos. Otros tantos, además, se sorprendieron de lo mucho que aguantaron los iPhone a las pruebas a los que los sometieron.

Desarmar y licuar

Las pruebas que realizaron los chicos de XtremeGamez no son más que otra versión de algo que existe hace tiempo. Comprar el iPhone y “destriparlo” ha sido un atractivo de varios canales de YouTube durante varios años. Claro que no todos lo hacen por las mismas razones.

el canal iFixit, por ejemplo, lo que hace es desarmarlo y mostrar todos los componentes del equipo tras cada nuevo lanzamiento. Así muestra las nuevas piezas que Apple mete en sus diseños y también termina desvelando cómo funcionan algunas de las novedades.

Este año mostraron cómo es la carga inalámbrica con el nuevo MagSafe y cómo es la batería, el nuevo chip y las cámaras. Este canal es el preferido de los amantes de los aspectos técnicos de la tecnología y los fans de Apple que buscan maravillarse con la ingeniería detrás de cada teléfono.

Otros, en cambio, no se toman en serio eso de la exploración y simplemente destrozan cada nuevo equipo. Aunque ahora está un poco abandonado, el canal Will It Blend? tiene una consigna simple: meter cualquier novedad tecnológica en una licuadora y encenderla.

Así podemos ver cómo un hombre disfrazado del estereotipo de científico abre las cajas y mete los aparatos en la licuadora y la enciende para destruirlos. Las imágenes siempre impactan y la edición siempre muestra ese momento en cámara súper lenta para disfrute y sufrimiento -según el gusto de cada uno- de cada espectador del canal.