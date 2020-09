Google Meet: las videollamadas gratis y de tiempo ilimitado llegan a su fin pero no todo son malas noticias

La pandemia no sólo amenazó nuestra salud sino también nuestra cotidianidad. El teletrabajo se impuso en varios ámbitos y muchas personas fueron descubriendo herramientas para mantener reuniones virtuales luego de que se descartaran las presenciales.

A pesar de que la plataforma Zoom tomó la delantera, en mayo comenzó a funcionar Google Meet de forma gratuita e ilimitada para sumarse a la oferta.

No es una herramienta nueva ni nació con la pandemia, sino que estaba destinada al ámbito profesional pero las circunstancias hicieron que Google decidiera abrirla a todos. La noticia es que ahora ese periodo de gratuidad en Google Meet llega a su fin . Más precisamente el 30 de septiembre la plataforma dejará de ofrecer videollamadas sin costo por tiempo ilimitado, como hizo en estos últimos meses.

Sin embargo hay buenas noticias para los que se acostumbraron a usarla para sus reuniones laborales o incluso familiares. La plataforma se podrá seguir usando de forma gratuita pero con limitaciones. Concretamente, las reuniones sin costo tendrán un límite de 60 minutos, lo que representan 20 minutos más de lo que ofrece sin cargo Zoom, su gran competencia.

Google Meet gratuito pero limitado

Desde el jueves 1 de octubre no sólo se aplicará un límite de 60 minutos a las llamadas gratuitas, También se pierden el acceso sin costo a los otros beneficios que ofrece la plataforma. Las funciones avanzadas de G Suite y G Suite For Education que permiten hasta 250 usuarios conectados al mismo tiempo ya no estarán disponibles. Tampoco se podrá hacer una transmisión en vivo de hasta 10 mil personas dentro de un solo dominio ni tampoco se podrá grabar y guardar la transmisión o videollamada en Google Drive.

Todos esos beneficios extras serán exclusivamente para los que paguen y los precios se pueden consultar en el sitio de G Suite ya que varían de acuerdo al plan y la necesidad ee cada empresa.

Herramienta a mano

Google Meet vuelve a su estado original de ser una herramienta de servicio para empresas. Sin embargo en este tiempo la aplicación gratuita se instaló en millones de dispositivos con iOS y con Android . También tiene un acceso directo cuando un usuario abre su correo de Gmail o entra a Google Calendar y esto -además de su estabilidad y buen funcionamiento- hace que muchos sigan eligiéndola por sobre otras plataformas.

Sin duda bajará la cantidad de usuarios pero el número general creció bastante en los últimos cinco meses.

En ese mismo tiempo también aparecieron alternativas aunque más orientadas a la informalidad. El mejor ejemplo es WhatsApp que duplicó la cantidad de personas permitidas en videollamadas grupales y pasó de cuatro a ocho integrantes. Pero no fue la única novedad. En el propio WhatsApp se agregó una herramienta para enlazarse con Messenger de Facebook y permite reuniones en Rooms con más de 50 personas al mismo tiempo.

Lo mejor de estas opciones es que son gratuitas y por tiempo ilimitado, lo que les da una clara ventaja antes los usuarios que solo buscan comunicarse con sus amigos.