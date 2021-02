“GamesNostalgia”: cómo descargar juegos gratis de Sega, NES y Atari en la PC

Gracias a Internet, los nostálgicos pueden acceder a una infinidad de contenidos relativos a su infancia. Y si bien pululan varios emuladores de probada eficacia, hay una web que simplifica la búsqueda y permite a los usuarios acceder a una catálogo bastante variado de juegos de Sega Genesis , NES, Atari, Windows, MS-DOS y más. Lo mejor: gratis y sin publicidad molesta.

Se trata de la página GamesNostalgia.com , desarrollada desde 2015 de manera voluntaria y sin ánimo de lucro.

“La mayoría de estos juegos antiguos ahora son abandonware (abandonados o ignorados por el propietario) y están disponibles gratuitamente en Internet. Los seleccionamos y los empaquetamos con los emuladores necesarios para que ahora puedas reproducirlos fácilmente en tu PC moderna”, explican los encargados de la web.

Cómo bajar juegos retro en la PC

Al ingresar en GamesNostalgia, la home destaca los últimos juegos agregados, suma una imagen a modo de previsualización, el año de lanzamiento, la cantidad de jugadores, las calificaciones de usuarios y la plataforma original.

Al hacer clic en el que sea de interés, la página describe el contenido y agrega un enlace de descarga. El usuario puede elegir si es para jugar en Windows o MacOS. La mayoría de los juegos no supera los 5 MB, por lo que el proceso demanda segundos.

Street Fighter II (Sega Genesis) en GamesNostalgia

En el caso de Sega Genesis, por ejemplo, cada juego viene acompañado del emulador ya configurado. Simplemente hay que descomprimir el archivo Zip en la carpeta deseada y hacer clic en el archivo .bat.

En el siguiente enlace hay más información en caso de dudas sobre instalación y plataformas.

Qué juegos hay en GamesNostalgia

La página permite rastrear y filtrar juegos según año, consola, desarrollador o, simplemente, poniendo el nombre en el buscador. Las plataformas y/o consolas que figuran son:

Los fanáticos de Sega Genesis pueden encontrar joyas como “Streets of Rage 2″, “Prince of Persia”, “Earthworm Jim”, “Golden Axe”, “Street Fighter II”, “Aladdin” y “Contra”, entre otros. Para los más antiguos, en el caso de NES (o Family Game para Sudamérica) figuran “Mega Man”, “Double Dragon II: The Revenge” o “Mike Tyson’s Punch-Out!!”.

Doom, un clásico para jugar

En tanto, otros títulos recordados como “Tomb Raider”, “Doom”, “Tarzan”, “Halo: Combat Evolved”, “Quake II” y “Age of Empires” también están disponibles para descargar.