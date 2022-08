Gamers, una comunidad innovadora y diversa que desafía los estereotipos

¿Qué es ser gamer? La respuesta ha sido diferente según los años y en este 2022 el concepto es más inclusivo y diverso que nunca. Aunque en esencia un gamer es alguien que juega videojuegos, ese “alguien” hoy va desde un jugador profesional de esports con sponsors, una abuela jugando Candy Crush en su celular, un estudiante de secundaria que desarrolla sus propios juegos hasta el actor Henry Cavill armando su propia PC para jugar World of Warcfraft.

Hoy 29 de agosto es el Día del Gamer y la celebración incluye cada vez a más gente porque es una comunidad que rompió sus estereotipos hace tiempo y para muchos pasó de ser un pasatiempo a una profesión.

Su espíritu lúdico sigue intacto y, aunque siempre habrá algún juego para desconectarse un rato de la realidad, para muchos gamers los videojuegos son una forma de cambiar el mundo.

Un mundo de videojuegos

Tener un celular es poseer una consola de videojuegos, algo que parecía lejano a mediados de los 70 cuando surgió el primer dispositivo hogareño que se conectaba al televisor. Desde entonces los videojuegos se han vuelto una industria que nos atraviesa. Era evidente pero en la pandemia fue más palpable que nunca.

“Esta diversidad de formatos, tiempos y títulos nos da a entender que el usuario gamer no es uno solo, y que hay un gran abanico de perfiles con diferentes conductas. Saber satisfacer las necesidades puntuales de cada jugador es fundamental, por lo que es necesario comprender el uso que le dan al juego, el presupuesto que manejan y así optimizar su experiencia” afirma Shirley Romero, Consumer Manager para Argentina & Chile de AMD, uno de los mayores fabricantes de procesadores para computadores del mundo.

“Desde AMD el compromiso con el gaming traspasa formatos: ofrecemos opciones diversas para quienes prefieren notebooks, PCs de escritorio e incluso consolas de reconocidas marcas que utilizan nuestros procesadores para brindar poder y experiencias de juego a los usuarios”, agrega.

Aunque no hay una sola forma de ser gamer, la consultora global NewZoo reveló que hay ocho tipos de jugadores diferentes según una investigación que realizó en 2019 en 30 mercados. El estudio se hizo analizando el objetivo de cada gamer y lo que el gaming significa en su vida. Así descubrió que hay quienes invierten muchos tiempo y dinero en videojuegos, los que están al tanto de todas las novedades y siguen las tendencias tecnológicas, los que solo juegan esporádicamente desde su celular y hasta los que no juegan pero disfrutan ver jugar a otros

Pasión de multitudes

Otra consultora, DFC Intelligence, reveló que casi 40% de la población mundial juega a videojuegos, lo que representa unas 3.100 millones de personas.

Casi la mitad del mundo gaming es de mujeres jugadoras. Foto: Pexels

Argentina tenía más de 19 millones de jugadores en 2021, casi la mitad de la población y en pandemia creció 20%, según NewZoo.

Además, el mundo gamer dejó atrás el mito de que es exclusivamente masculino. En América Latina, según un relevamiento de Mediacom, 47.9% de jugadoras eran mujeres.

Industria en alza

Semejante masa de jugadores también representa dinero en movimiento. Para este 2022 se espera que los videojuegos generen ganancias por 203.000 millones de dólares a nivel global, según un reporte de NewZoo citado por la agencia Télam.

La consultora añade que para América Latina la expectativa de crecimiento anual es del 10% en cantidad de jugadores al finalizar el año. En dinero representa 8.900 millones de dólares de inversión total por parte de los consumidores gamers de la región.

También señalan que en el nivel profesional, conocido como esports, se espera un incremento en ganancias de casi 1.380 millones de dólares para este año a nivel global.

Los videojuegos como deporte profesional es el área que más creció y la que más inversiones recibe tanto en contratos de sponsors con equipos como en torneos y transmisiones en vivo.

“Un equipo esports al igual que cualquier club de fútbol tradicional. Necesita del apoyo y financiamiento económico para crecer en estructura y poder abrir el juego a otros verticales de negocio”, explicó a Télam Esteban Abeledo, director general de Furious Gaming.

Los esports ya convocan tantos espectadores como los deportes tradicionales.

Los números muestran la tendencia: los streams crecieron 258% durante 2021 respecto de 2020 gracias al público latinoamericano. De hecho, con 11%, América Latina es la tercera región que más creció en la industria de los videojuegos en los últimos tres años, según NewZoo y el español se posicionó como el tercer idioma con más espectadores después del inglés y el coreano.

“Los gamers son la segunda audiencia digital más grande después de las de redes sociales”, comenta Francisco Robin, COO y socio de Furious Gaming.

Tendencias en 2022

Nimble Giant Entertainment, una empresa argentina que desarrolla videojuegos, elaboró una lista con tendencias que la industria y los jugadores están estableciendo.

- Menos juegos, más tiempo: aunque hay un sinfín de videojuegos, el auge de los juegos online y “GaaS” (games as a service, juegos como servicio) hace que los jugadores pasen más tiempo en unos pocos títulos, enfocados especialmente en los que se renuevan con nuevos desafíos y mejores contenidos

- Crece la Realidad Virtual: la experiencia inmersiva de los dispositivos de RV aún no son masivos pero crecen sin pausa. Cada vez más estudios apuestan a su desarrollo y los gamers invierten en la experiencia de poner el cuerpo y la mente en un espacio virtual único.

- Jugar en la nube: el “cloud gaming” no es nuevo pero está en auge gracias a los videojuegos. Permite que casi desde cualquier dispositivo conectado a Internet se pueda jugar vía streaming. El smartphone es el favorito y la llegada del 5G mejorará la experiencia gamer.

- Experiencia transmedia: un videojuego es una experiencia de entretenimiento que trasciende consolas y salta al cine y la TV. Éxitos como Arcane (League of Legends), Halo, The Witcher, Uncharted o Sonic expanden el universo de sus historias. Uno de los títulos más esperados es The Last of Us, uno de los videojuegos más exitosos que en breve estrenará su propia serie en HBO.

- Mirar además de jugar: al igual que pasa con el fútbol, ver en campeonatos de videojuegos en tiempo real no solo es tendencia, sino también negocio. El “live streaming” no para de crecer y Twitch es la plataforma favorita. En 2021, a través de twitch.tv, se acumularon 23 mil millones de horas vistas y marcó un récord para la plataforma.

- Juegos digitales vs. físicos: la pandemia marcó un punto de inflexión en esta tendencia. Solo en Estados Unidos la descarga en tiendas online representó casi 70% de ventas de videojuegos. A la par crecieron las ventas de consolas como Xbox Series y PlayStation 5 en su versión digital. La inmediatez de elegir, descargar y jugar se impone.

-Jugar en multiplataforma: el “cross-play” permite jugar contra amigos o desconocidos sin importar la plataforma. Uno puede estar en PC, otro en consola y hasta en celulares. Además, permite a los jugadores mantener su avance del juego sin importar el dispositivo que utilicen.

¿Por qué se celebra el 29 de agosto?

La fecha tiene un origen curioso porque no está asociada a ningún acontecimiento particular. La fecha surgió en España de forma arbitraria y fue establecida por decisión de tres medios especializados en videojuegos: PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía. Lo decidieron en 2008 porque consideraron que debía haber un día para festejar y creyeron que era momento de imponer una celebración. Así quedó establecido el 29 de agosto como el Día del Gamer.