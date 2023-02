El nuevo videojuego de Harry Potter incluirá el primer personaje trans del mundo mágico

Hogwarts Legacy es un videojuego ambientado en el siglo XIX, en el mundo mágico de Harry Potter de la escritora británica J.K. Rowling. Próximamente se lanzará en todo el mundo y todo indica que generará revuelo no solo por los gráficos sino porque incluirá el primer personaje transgénero de la franquicia.

En el nuevo juego se presenta a Sirona Ryan, la dueña del pub Three Broomsticks, ubicado en la villa de Hogsmeade. El personaje les explica a los jugadores que sus compañeros de clase tardaron tiempo en darse cuenta de que ella “en realidad era una bruja, no un mago”.

Un adelanto de cómo se verá el videojuego "Hogwarts Legacy".

Esta inclusión, que en otros ámbitos podría no llamar la atención, tiene mayor repercusión debido a que la autora y creadora del niño mago más famoso del mundo ha generado, en los últimos años, mucha controversia por sus comentarios, los cuales han sido calificados por algunas personas como transfóbicos.

J.K. Rowling publicó un comentario, en diciembre de 2019, apoyando a Maya Forstater, una investigadora a quien habían despedido de su trabajo por cuestionar el tema de la autopercepción sexual.

“Vestite como quieras. Llamate como quieras. Dormí con cualquier adulto que te consienta. Viví tu vida en paz y seguridad. ¿Pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es real? #YoEstoyConMaya”, tuiteó Rowling en aquel momento.

Muchos de sus seguidores se sintieron entonces desilusionados y apuntaron directamente contra ella. Llegaron incluso a clasificarla de TERF, que significa “feminista radical excluyente trans”.

La autora de Harry Potter fue duramente criticada como "transfóbica" en las redes (Archivo/AP)

El videojuego está desarrollado por Avalanche Software y publicado bajo la etiqueta Portkey Games de Warner Bros. Games. En su página oficial aseguran que “J.K. Rowling no está involucrada en la creación del juego”.

“Fiel a la visión original de Rowling, los desarrolladores Portkey trazan un nuevo territorio y crean formas originales para que los fanáticos se sumerjan en el Mundo Mágico”, describe Hogwarts Legacy.

Los detalles del juego: cómo es, cuándo sale a la venta y cuánto costará

GameRevolution, un sitio gamer, probó el Hogwarts Legacy y contaron la manera en la que en el juego se informa que Sirona Ryan es trans. Esto se ve cuando un jugador le pregunta cómo conoce a un duende llamado Lodgok.

Ryan, entonces responde: “Llegó hace unos meses, no lo había visto en años. Pero me reconoció al instante. Eso es más de lo que puedo decir de algunos de mis compañeros de clase. Le tomó un segundo darse cuenta de que en realidad era una bruja, no un mago”.

Hogwarts Legacy tendrá un valor, en su versión estándar, de 70 dólares.

En este juego, los jugadores se introducirán en un “viaje épico” como estudiante de quinto años del Colegio, el cual posee un rara habilidad para “aprovechar la magia antigua y poderosa”.

Hogwarts Legacy es un juego de rol (RPG) de acción inmersivo en mundo abierto -similar al Grand Theft Auto- inspirado en los libros de la saga Harry Potter. En él, los jugadores podrán recorrer Hogwarts, Hogsmeade, el Bosque Prohibido y el área circundante de Overland.

“Guiados por la Guía de campo del mago y las instrucciones únicas de los profesores y otros personajes, los fanáticos descubrirán una historia convincente llena de desafíos y misterios emocionantes”, explica la descripción del juego.

Los jugadores podrán recorrer varias partes del Colegio y se enfrentará a diversos desafíos.

Y agrega: “Los jugadores deben enfrentar peligros, defender Hogwarts contra enemigos mortales y descubrir los secretos del pasado olvidado del mundo mágico”.

Hogwarts Legacy será lanzado en todo el mundo el viernes 10 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. En tanto que el 4 de abril estará disponible para PS4 y Xbox One. Finalmente el 25 de julio se conseguirá para la Nintendo. Quienes quieran adquirir el juego deberán desembolsar una suma 70 dólares.