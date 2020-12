El celular como caja de herramientas: cinco apps para resolver tareas hogareñas

A lo largo de los años hemos visto como el smartphone fue reemplazando objetos cotidianos como cámaras de fotos, teléfonos fijos, linternas, calculadoras, reproductores de música, despertadores y más. Pero el celular no tiene como único propósito canibalizar a otras tecnologías sino también complementarlas.

Esa pequeña computadora de bolsillo nos ha revolucionado la vida y tiene un potencial enorme que no debemos limitar sólo al uso de redes sociales, a hacer selfies fuera de foco o enviar memes por WhatsApp.

El smartphone puede ser una buena herramienta del hogar, como lo es un destornillador, una cinta adhesiva o una escoba. En un mundo donde conviven millones de aplicaciones, unas cuantas fueron hechas para facilitar los deberes hogareños. Las que recomendamos a continuación son gratuitas y muy útiles y, aunque no reemplazan tareas como lavar platos o planchar, vale la pena explorarlas.

Medición y Nivel de burbuja

Estas dos herramientas no son las que más usamos y por esa razón es que a veces en casa no tenemos forma de hacerlo a menos que usemos el celular. Los usuarios de iPhone cuentan con una app nativa que ayuda en ambas tareas pero los que tienen Android deben descargar dos aplicaciones distintas para esta tarea. Así se puede instalar “Medición”, que es una aplicación de Google y es gratuita. Utiliza la cámara para medir objetos y su precisión requiere de dos factores clave: buen pulso y mucha luz. La otra opción se llama “Nivel de burbuja” y no tiene mucho misterio: utiliza el acelerómetro del teléfono para funcionar como un nivel. Ponerlo sobre una mesa, un cuadro o una pared nos ayudará a saber que tan recto o inclinado está.

Lupa

Es una de las funciones más útiles y también la más infravalorada del celular. Ayuda a leer mejor letras pequeñas o ver detalles que no se aprecian a simple vista. Los usuarios de iPhone la tienen por defecto en su centro de control. En cambio los que tienen Android pueden descargar una app que se llama Lupa, que permite aumentos de hasta 10x y combinarlo con la linterna en caso de que no haya suficiente luz. Claro, también se puede hacer lo mismo con la cámara del teléfono, y de paso sacar una foto para observar el detalle después. Hacer foco cuesta un poco pero es una cuestión de práctica. La opción también se puede habilitar dentro de la configuración del teléfono, dentro de las herramientas de accesibilidad para que sea más fácil hacer zoom al abrir la cámara.

Your Closet

Esta aplicación para organizar nuestra ropa fue casi inútil en 2020 pero será de gran ayuda en 2021. Esta app para Android es gratuita y sirve para tener nuestro placard de forma virtual.

Requiere el esfuerzo inicial de fotografiar todas nuestras prendas sobre un fondo liso y luego se puede clasificar en distintas categorías fijas o personalizadas. Así clasifica, por ejemplo, por pantalones, zapatos, etc pero también se puede optar por “ropa de casa”, “prendas de invierno”, etc. Hay otras apps similares, como Qué Vestir o Smart Closet, y todas funcionan muy bien, sobre todo para tener claro que tenemos más allá de lo que nos ponemos siempre.

WikiHow

Esta es una de las aplicaciones más versátiles que existen. Puede ayudar desde hacer una pulsera tejida al crochet o ser piloto de helicópteros hasta saber cómo celebrar las Fiestas solo o arreglar la parte estirada en las rodillas en un jean. Su menú de “enseñanzas” parece infinito aunque tiene un gran defecto: no está en español. La app está en inglés pero sus instrucciones suelen estar acompañadas de fotos y videos, lo que facilita que se entienda bien el paso a paso de lo que buscamos hacer. Sus tutoriales para hacer arreglos en el hogar fueron los que le dieron popularidad hasta transformarse en la app líder e indiscutida del “hazlo tú mismo”.

Gerente de jardín

Aplicaciones de jardinería hay muchas pero la mayoría apunta a identificar especies. Esta app gratuita, en cambio, ayuda a administrar las plantas que ya tenemos en casa e incluso incentiva a experimentar con cultivos nuevos como huertos de aromáticas o verduras. Permite crear recordatorios para regar, fertilizar o podar. También permite llevar un registro fotográfico del proceso de cultivo o el crecimiento de tus plantas. La versión sin costo cuenta con las principales funciones y es suficiente para el uso cotidiano, aunque también viene una alternativa Pro de pago pero es para usuarios más exigentes.

Un hogar más inteligente

La internet de las cosas fue colocando conexión inalámbrica a todo tipo de objetos, especialmente a los de uso cotidiano. Aunque a una heladera, un lavarropas o un televisor los sigamos comprando por la misma razón -y función- que hace 30 años, hoy muchos vienen con aplicación para el celular y conexión WiFi. Así, la heladera, por ejemplo, seguirá enfriando pero también podremos regularla de forma remota o podrá notificar al servicio técnico si algo no funciona bien. Los focos son otros de los objetos que se sumaron a la tecnología con internet. Los led no sólo consumen menos e iluminan más o se conectan al wifi y se pueden programar para encenderse a cierta hora o apagarse cuando nos vamos de casa, sino que también muchos vienen con parlantes incorporados que permiten escuchar música o conectarlos al televisor para ampliar el sonido.

La tecnología de lo cotidiano hace incluso que los electrodomésticos además de manejarse con una app también se puedan controlar con la voz. Hoy puede parecer limitado a unos pocos hogares pero la reducción en los precios y la variedad de la oferta nos hará renovar artefactos antes de lo que pensamos.