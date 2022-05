Día Mundial de la Contraseña: Cuál es la más usada en el mundo y cómo elegir y crear una segura

No repetir contraseñas. Con tantas aplicaciones y servicios que requieren detalles de inicio de sesión, es tentador repetir una misma y única contraseña. Pero es una mala idea. De la misma manera en que no usamos la misma llave para abrir nuestra casa, oficina o auto, no se recomienda usar la misma contraseña para todo. Porque ello simplifica la misión de los hackers al momento de “abrir” toda nuestra vida digital. Si resulta difícil recordar todas esas contraseñas, es recomendable recurrir a un administrador de contraseñas.