Cuatro rubros y múltiples opciones a la hora de elegir regalos tecno para el Día del Padre

Cada año a mediados de junio escuchamos lo mismo: el Día del Padre es un festejo comercial y la verdadera celebración es el 24 de agosto, día en que el General José de San Martín se convirtió en padre de Merceditas en 1816.

Por eso honraremos la fecha mercantilista con cuatro rubros y múltiples opciones de regalos tecno para el papá consumista o para aprovechar las ofertas y renovar algún dispositivo.

Sonido

Es una tentación hacer el chiste fácil y decir que parlantes o auriculares son lo que mejor “suena” para regalar a papá. Como nadie se reirá agregamos que es verdad porque es una buena forma de quedar bien sin importar el presupuesto.

Vamos a ir desde adentro hacia afuera y comenzamos con los auriculares inalámbricos in ear LG Tone Free HBS-FN6 brindan sonido de última generación y cuenta con una particularidad ideal para tiempos de pandemia: tecnología autolimpiante a través de su estuche UVnano que elimina los gérmenes mientras se carga la batería. Su precio es de $21.999.

Los auriculares LG Tone Free HBS-FN6 tienen la particularidad de contar con tecnología autolimpiante mientras se cargan. Gentileza

Si se busca auriculares inalámbricos pero que cubran las orejas una buena opción es el Marshall Major IV. Este auricular además de tener un diseño y terminación elegante, ofrece hasta carga inalámbrica para usarlos sin parar. Cuesta entre $19.000 y $23.000

Fuera del sonido portátil se puede optar por la torre LG Xboom ON2D que ofrece gran calidad con Super Bass Boost, una función que genera un flujo de aire extra detrás del equipo para reproducir bajos potentes. Tiene conexión Multi Bluetooth para emparejar hasta tres dispositivos y hace del celular su pantalla táctil de control. Su precio ronda los $31.200 y los $40.499.

Relojes

Los relojes son el mejor ejemplo de supervivencia de un producto que parecía agotar su vida útil con la llegada de dispositivos de usos múltiples. Claro, hoy no solo dan la hora sino que suman muchas funciones y eso es lo que les dio una segunda vida, especialmente como regalos para papás activos. Muchos se enfocan en la monitorización de la actividad física y la salud, y aquí es donde recomendamos una buena y económica opción.

El Xiaomi Mi Smart Band 6 es el nuevo modelo de correa inteligente de la famosa marca china. Tiene una batería que puede durar hasta 19 días, trae un medidor de oxígeno en sangre y monitorea la actividad cardiaca además de controlar varios modos de actividad, todo por $6.400. Es la mejor opción en relación calidad precio pero no es la única.

La marca Casio combina formato tradicional con alta tecnología con sus modelos G-SHOCK. Traen iluminación led, resistencia al agua hasta 200 metros y los impactos, conexión bluetooth, funciones de entrenamiento y acelerómetro para detectar la actividad, entre otras funciones. Hay varios modelos y se consiguen por precios desde los $32.000 hasta los $38.000.

La línea G-Shock de Casio combina formato tradicional e innovación tecnológica. Gentileza

Videojuegos

Aquí están las opciones más tentadoras para los papás más lúdicos pero también las más caras de la lista. Hay que ser realista, se puede comprar un PlayStation 5 o una Xbox Serie X en nuestro país pero su precio es exorbitante para el bolsillo de la clase media y las pocas que se consiguen están por encima de los 200 mil pesos.

Por eso aquí ofrecemos opciones de videojuegos más baratas, que aunque no reemplazarán jamás a las consolas de Sony y Microsoft, no son regalos despreciables. De hecho, se puede conseguir aún la PS4 o la Xbox One con opciones de hasta 1TB por unos $65.000 y con controles extra y juegos por alrededor de $80.000.

Comprar una PS5 es casi inalcanzable en Argentina pero la PS4 sigue vigente y con buen precio. Gentileza

Los fans de la Xbox pueden conseguir la Serie S, que es la más nueva aunque light. Cuesta alrededor de $80.000 en Mercado Libre y viene con almacenamiento de 512 GB y un mando.

Otra opción más móvil y versátil es ir por una Nintendo Switch. Esta consola fue una de las más vendidas durante la cuarentena y en Argentina se puede conseguir por alrededor de $73.000. Esta es una consola desmontable que permite jugar en modo portátil o en sobremesa y conectada a la TV. Tiene un gran catálogo de juegos online y aunque no ofrece grandes títulos como los que tienen las PS o las Xbox, sus opciones son muy populares.

Domótica hogareña

Aquí hay originalidad y precios variados, especialmente en la iluminación que es una buena puerta de entrada a la domótica. El combo de iluminación Philips Hue es el ideal porque trae tres lámparas que son luz blanca y color, un hub y dos switch. Es el mejor del mercado pero también el más caro. Este pack inicial cuesta $16.999 pero su app y sus opciones son inigualables. Son de bajo consumo y adaptan la ambientación a casi cualquier escena, desde películas hasta videojuegos o apagado progresivo de luces para ir a dormir.

Las lámparas Philips Hue son las mejores de la gama pero también las más caras. Gentileza

Otra opción más económica son las lámparas de Osram Ledvance. Cada una cuesta alrededor de $1.200 y su app es la que hace la magia porque ofrece cientos de opciones para el manejo de la luz. Todas estas lámparas son compatibles con Google Assistant y Alexa de Amazon, lo que hace que podamos controlarlas además con la voz.

Otra opción original es el Broadlink Control Remoto Wifi-RM4 Pro ¿Para qué sirve? Para que los dispositivos y electrodomésticos que tenemos en casa puedan ser manejados con el celular o con la voz. Este dispositivo puede conectarse a la TV, el aire acondicionado o un portón eléctrico. Se instala en un lugar fijo y desde allí tiene un alcance de hasta 20 metros y no tiene límite de aparatos a controlar. Se conecta al wifi para enlazar con nuestro móvil y tiene un infrarrojo para controlar dispositivos. Cuesta entre $6.800 y $7.500.

Ezviz es una de las mejores marcas en cámaras de seguridad. Gentileza

Finalmente en este apartado también están las cámaras de seguridad con conexión Wifi y las opciones de la marca Ezviz son de las mejores. Con un precio inicial de $4.500 se puede conseguir una cámara sin puntos ciegos ya que cuenta con visión de 360 grados, calidad de imagen en HD, visión nocturna de hasta 30 metros -incluso en color en algunos modelos superiores- y función de seguimiento. Su app permite visión en tiempo real en resolución de hasta 1080p, alertas, escuchar conversaciones y se puede consultar el historial del video, entre otras funciones.

Consejos a la hora de comprar

Todos los productos se pueden comprar online

Varios se pueden conseguir o retirar sin costo en tiendas físicas en Mendoza

Hay envíos gratis a domicilio dependiendo el monto de lo que se compre

La variedad de precios depende de las formas de pago que se ofrece

Muchos comercios ofrecen hasta 12 cuotas sin interés

Los que tienen precio más bajo suelen no ofrecer cuotas

Muchas marcas tienen tienda oficial dentro de Mercado Libre, como Sony o Philips

Explorar tiendas y comparar precios online

Cuáles obsequios evitar

Parece una obviedad, pero el primer consejo a la hora de hacer un buen regalo es conocer bien a quien estamos agasajando. Si papá es un fan tecno, probablemente sepa más que nosotros sobre buenas opciones y eso nos puede llevar a comprar un producto inadecuado.

También hay que evitar la oferta por su precio bajo cuando se desconoce el producto. Esto es algo bastante común con las computadoras, que muchas veces ofrecen precios tentadores pero sus características técnicas las convierten en potenciales pisapapeles caros en el corto plazo. Por el mismo lado van los celulares y siempre hay que recordar que un costo muy reducido significa casi siempre es equivalente a componentes de poca potencia o calidad inferior.