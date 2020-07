¿Cómo prolongar la batería de tu smartphone? Ocho consejos para sacarle provecho

Reducí el brillo de tu pantalla. No es ningún secreto que la pantalla es lo que más batería consume en tu teléfono. Por lo tanto, lo que primero debés hacer es ajustar el brillo de acuerdo al lugar donde estés. Simplemente abrí el menú y reducí el brillo.

Cerrá las apps que no estén en uso. El objetivo es que no agoten la batería. Desplegá la lista de apps desde las teclas de inicio y cerrá las que no utilicés. Muchas trabajan en segundo plano y eso afecta a la batería.