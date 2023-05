Cerró RARBG, la web más importante de descarga de torrents: estas son las alternativas

Los internautas amanecieron este miércoles con el cierre inesperado de RARBG (rarbg.to), uno de los sitios web más importantes para la descarga de torrents. Después de 15 años de funcionamiento, la página se despidió dejando un mensaje a sus millones de usuarios en todo el mundo, especialmente a aquellos que encontraban películas y series en excelente calidad.

Qué pasó con RARBG, el sitio de torrents

Entre las razones, los creadores del sitio RARBG explicaron la muerte de algunos integrantes, así como los problemas económicos derivados de la guerra Rusia-Ucrania y de los costos en Europa, donde el control es mucho más duro que en América Latina.

Cerró RARBG, el sitio de torrents

“Nos gustaría informarles que hemos decidido cerrar nuestro sitio. Los dos últimos años han sido muy difíciles para nosotros: algunos de los miembros de nuestro equipo murieron por complicaciones del virus del Covid y otros siguen sufriendo sus efectos secundarios y no pueden trabajar. Otros también están luchando en la guerra en Europa en ambos lados”, se lee en el comunicado colgado en la web de RARBG.

“El aumento de los costes de los centros de datos en Europa también influyó. Y dado que nuestros ingresos están teniendo problemas para seguirle el ritmo a los crecientes costes, cerrar el sitio nos pareció finalmente la mejor solución”, indicaron los responsables del portal.

“La inflación provoca que nuestros gastos diarios sean inasumibles. Por tanto, no podemos seguir gestionando este sitio sin incurrir en gastos masivos que ya no podemos cubrir de nuestro bolsillo. Tras una votación unánime, decidimos que no podemos seguir haciéndolo. Lo sentimos, adiós”, señalaron.

El anuncio de RARBG se convirtió en tendencia principal en las redes sociales, particularmente en Twitter, donde los usuarios compartieron su pesar.

Cerró RARBG, el sitio de torrents / Twitter

Alternativas a RARBG para descargar torrents

Tras el cierre de RARBG -que suma en los últimos años al de The Pirate Bay y Kickass, entre otros sitios-, algunas alternativas en funcionamiento son:

YTS

1337x

Rutracker

Btdig

Qué es un torrent y cómo funciona

Un torrent es un tipo de archivo utilizado para compartir y descargar contenido en Internet. Se trata de un método popular de distribución de archivos que se basa en la tecnología de transferencia de datos entre pares (peer-to-peer). Un archivo torrent contiene información sobre el contenido que se va a compartir, como películas, música, series, videojuegos, software, libros, etc., pero no contiene el contenido en sí. Generalmente se usan programas como uTorrent o BitTorrent para la descarga.

Cuando se descarga un archivo torrent, se utiliza un programa de software llamado cliente de torrent para conectarse a una red de usuarios que están compartiendo el mismo archivo. El cliente de torrent divide el archivo en pequeñas partes y se conecta a otros usuarios que ya tienen esas partes, descargando simultáneamente las partes faltantes del archivo de múltiples fuentes.

µTorrent, uno de los clientes para descarga de archivos torrent a través de las redes P2P

El sistema de intercambio de archivos torrent es descentralizado, lo que significa que no hay un servidor centralizado que almacene todo el contenido. En cambio, cada usuario que descarga el archivo también se convierte en un seeder (proveedor) que comparte las partes descargadas con otros usuarios. Esto permite una distribución eficiente y rápida del contenido, ya que no depende únicamente de un servidor central y aprovecha la capacidad de ancho de banda de todos los participantes.

Vale advertir que si bien los archivos torrent son una forma común de compartir contenido, también se utilizan para compartir material protegido por derechos de autor sin permiso.

La descarga y distribución de contenido protegido por derechos de autor puede ser ilegal en muchos países, por lo que se recomienda utilizar los archivos torrent de manera responsable y respetar las leyes de propiedad intelectual en su jurisdicción.