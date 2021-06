Celulares Low Cost: llega Quantum al país con dos modelos por debajo de $15 mil

Comprar bueno, bonito y barato es la santa trinidad del consumidor. Sin embargo, pocas veces el mercado ofrece las tres opciones al mismo tiempo. Para tratar de satisfacer esa demanda, la argentina Mirgor y la brasileña Positivo Tecnología lanzan Quantum, una marca de celulares low cost que busca llegar a sectores que quieren un buen smartphone pero sin pagar demasiado.

Salen al mercados con dos modelos, Yolo y UP32, con todas las prestaciones de un smartphone actual pero con precios por debajo de los 15 mil pesos.

Celulares low cost

Quantum llega al mercado argentino donde hay varias marcas y amplia oferta. Sin embargo, aseguran que apuntan a un sector al que ninguna llega con un buen producto.

Lo denominan la “Revolución Quantum”, y es una alianza estratégica para producir, distribuir y comercializar nuevos equipos móviles en Argentina. ¿A quiénes apuntan? Buscan cubrir el segmento compuesto mayoritariamente por adolescentes y pre adolescentes que quieren celulares a precios accesibles. Pero no son los únicos potenciales compradores.

“No solamente el millennial o el centennial necesitan este tipo de equipos sino también los mayores de 50, que solo buscan hacer lo necesario con el equipo. Si bien la oferta no es desde lo etario sabemos que es la conclusión de la compra”, explica Ariel Elizalde, Country Manager de Quantum en Argentina, en diálogo con Los Andes.

Afirma que uno de los aspectos distintivos de Quantum es el servicio de atención al cliente post venta. Con una oferta clara de atención sin turno previo y envío sin costo para el usuario, la marca se diferencia de los estándares de atención habituales de este segmento.

Cómo son los Quantum

Actualmente hay dos modelos disponibles. Uno de ellos es el Quantum Yolo que se vende por $10.999. Cuenta con un procesador de cuatro núcleos Spreadtrum de 1,3 GHz y 1 GB de RAM. Tiene una memoria de 32 GB de almacenamiento y se puede expandir hasta 64GB con una tarjeta microSD.

El modelo Yolo de Quantum se vende por 10.999 pesos. Gentileza

Su pantalla es de 5 pulgadas con una resolución de 854 por 480 pixeles y su cámara trasera es de 8 mpx con flash mientras que la frontal es de 5 mpx. El Yolo tiene capacidad para Dual SIM, tiene bluetooth, Wi-Fi y y conectividad 3G y 2G. No cuenta con 4G y eso repercute en su precio. Es un equipo para estar conectado principalmente al Wi-Fi.

El otro modelo es el Quantum UP32 y cuesta $13.499. Viene en dos colores -rojo y negro- y su pantalla es un poco más grande que la del Yolo, ya que es de 5,45 pulgadas con una resolución de 1440 por 720 pixeles. Posee un procesador Spreadtrum de ocho núcleos a 1,6 GHz, 1GB de RAM y 32GB de almacenamiento que se puede ampliar hasta los 256GB con una tarjeta microSD. Tanto su cámara frontal como posterior es de 8 mpx, ambas con flash. Este equipo si cuenta con conectividad 4G y apunta a ser más usado fuera de casa.

El modelo UP32 de Quantum se vende por 13.500 pesos. Gentileza

Más allá de las diferencias, hay una característica que une a estos dos equipos y su sistema operativo. Ambos cuentan con Android 10 Go, la versión exclusiva y “liviana” para dispositivos de entrada de gama como estos y que fue desarrollada entre Google y Quantum para sus teléfonos.

También ambos se ofrecen con auriculares, cable USB y cargador además de film protector y funda de silicona.

Así los celulares low cost de Quantum Gentileza

Financiación y puntos de venta

Aunque sus precios no superen los 15 mil pesos, no todos los usuarios tienen en mano ese dinero para comprar un celular. “Las tiendas ofrecen sus cuotas y estamos planificando hacer campañas con descuentos como el actual de Día del Padre o acompañar a los retails con 12 cuotas. Vamos a tener una tienda en Mendoza y estamos trabajando para eso pero hoy los mismos retails hacen sus acuerdos con los bancos”, dice Ignacio Cocco Head of Sales de Mirgor Regional. En tanto Ariel Elizalde agrega: “Ayudar a los retails sirve para llegar a la población no bancarizada, que es casi el 40% de los argentinos y el único que le puede dar crédito es el retail local que conoce a sus clientes”.

Los dos modelos a la venta se pueden conseguir online a través de la tienda propia miquantum.com.ar, en Diggit, en Mercado Libre y también se puede ir a locales de las grandes cadenas de electrodomésticos.

“Tenemos muchos clientes en Mendoza y el objetivo es llegar con las campañas y la viralización que hoy tenemos en AMBA. Hay un montón de características que hacen que por el tipo de equipo y por el precio estemos muy bien posicionados”, sostiene Ignacio Cocco, de Mirgor.

Un mercado competitivo

Quantum tiene un objetivo claro: llegar este año a un volumen de ventas de 150 mil celulares y para 2023 alcanzar el medio millón de unidades en todo el país.

En el camino se sumarán más equipos, algunos con mejores características y de gama media, pero siempre con la consigna de low cost en relación a su competencia.

¿Contra quién compiten? “Nosotros vamos a ir a buscar ese número que nos va a permitir más share, y nos va a permitir otra visión desde el consumidor que va a ver otro color, otro material, otra cámara. Vamos a competir con Alcatel, TCL y Nokia aunque ya tenemos retailers donde los hemos superado en menos de dos meses y hay mucho para seguir creciendo”, asegura Ignacio Cocco, Head of Sales de Mirgor Regional. “Vamos a por ese tercer lugar que dejará LG para posicionarnos después de Samsung y Motorola en Argentina”, agrega.

“Las marcas conocidas dejan un 15% de mercado sin la oferta necesaria o se puede comprar un equipo de una marca reconocida pero con la mitad de las características de lo que nosotros podemos ofrecer”, señala Ariel Elizalde, desde Quantum, para dejar en claro adonde apuntan.

La producción de los celulares de Quantum corre por cuenta de Mirgor en Tierra del Fuego (gentileza Mirgor).

Fabricación nacional

Mirgor comenzó a producir los nuevos modelos Quantum durante la primera mitad de 2021 en su planta Forgacs, ubicada en el polo industrial de Río Grande, Tierra del Fuego. Para este proyecto la compañía desarrolló una inversión de 500.000 dólares y tiene también a su cargo la distribución comercial de los equipos a toda la red de retails del país.

Quantum es una marca de la compañía brasileña Positivo Tecnología que es la empresa latinoamericana líder en la región. Tiene presencia en siete países y una reconocida participación en Brasil, un mercado de 50.000.000 de celulares anuales.