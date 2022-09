BeReal, la red social que es furor porque nos desafía a mostrarnos auténticos y sin filtros

Hace poco hablábamos de que la verdad en redes sociales no es la realidad sino una construcción bien elaborada, algo que muchas apps alimentan a golpe de poses y filtros. El lado bueno de ese postureo es que nos hizo perder la ingenuidad frente a tantas imágenes retocadas de momentos artificiales. El lado malo es que en el camino se perdió espontaneidad e improvisación, dos características que se transformaron en enemigas del contenido de creadores e influencers.

Pero no todo está perdido y al rescate sale BeReal, una nueva red social que busca despojarnos del artificio y dar todo el espacio a la autenticidad.

Esta app nació en Francia en 2020 pero su explosión llegó este año de la mano de la generación Z. En pocos meses lleva casi 7 millones de descargas y sigue subiendo.

¿Qué es BeReal?

Es una red social con una consigna simple: compartir una foto al día para mostrar nuestra cotidianidad, sin filtros ni efectos visuales. Para conseguirlo, la app manda una notificación y en ese momento da dos minutos para hacer una imagen compuesta por dos fotos: una hecha con la cámara trasera del teléfono y otra con la delantera. Así, sin más, comparte esa imagen por 24 horas a los amigos que están en la app.

Además de la mundanidad de su contenido también hay un factor de espontaneidad porque la app no siempre pide hacer la foto a la misma hora. La única condición es tomar la imagen en el momento que aparece la notificación. Si no se hace en ese momento, el usuario recibe como “castigo” la imposibilidad de ver las imágenes de sus seguidores.

Eso es BeReal pero su falta de misterio no debe engañarnos. La app, creada y desarrollada por Alexis Barreyat y Kevin Perreau, sedujo a la parte más importante de la comunidad de usuarios: los adolescentes. La generación que huye de los compromisos a largo plazo se está cansando de las otras redes sociales que hicieron crecer y dan el salto a las que les parecen más reales.

Se puede conseguir gratis tanto para Android como para iOS.

Autenticidad vs. artificiosidad

“Una forma nueva y única de descubrir quiénes son realmente tus amigos en su vida diaria”, dice la consigna de BeReal. Para reafirmarlo la app está despojada de filtros, retoques y otras herramientas de edición. Incluso la cámara trasera se abre para enfocar lo que tenemos por delante pero la cámara de selfie no se activa hasta que hace la foto, por lo que tampoco busca que armemos una pose para tomar esa imagen.

El momento de tomar la foto es totalmente aleatorio y le llega a todos los amigos que un usuario tiene al mismo tiempo.

Rosalía y Harry Styles son dos de los famosos que se sumaron a la red social BeReal.

Aunque al principio no se tenga amigos en la red social, la app avisará quien de nuestros contactos la usan y además posee una pestaña de “Discovery” para mostrarnos las imágenes de otros, un poco a modo de muestra sobre cómo se exhiben los usuario en la app y también para conseguir seguidores.

“Es un revulsivo en un momento en que creadores y consumidores estamos un poco cansados de esa irrealidad que se nos presenta en las redes sociales. Un mundo idílico, que acaba siendo ciencia ficción. Esa voluntad de posicionarse en el lado contrario seguramente es una de las claves de su éxito. El otro, la novedad que representa”, afirma Ferran Lalueza profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta Catalunya (UOC) en declaraciones al diario La Vanguardia, de España.

El hartazgo frente a imágenes con escenas idílicas es una realidad palpable pero no es solo cansancio lo que hay frente a esa pantalla de vida perfecta que venden los influencers.

Instagram, la peor de todas

Las conductas que fomenta Instagram parecen haber sido el impulso para la creación de BeReal. La app de fotos, ahora propiedad de Meta, ha tenido un gran impacto social y no siempre en el mejor sentido. Alrededor de 1.000 millones de personas están activas cada mes en Instagram, según DataReportal, y todas suben fotos y videos pero con ciertas pautas que a veces son dañinas.

Un artículo llamado “Picture perfect: the direct effect of manipulated Instagram photos on body image in adolescent girls” (en castellano “Imagen perfecta: el efecto directo de las fotos manipuladas de Instagram en la imagen corporal de las adolescentes”) fue publicado en la revista científica ‘Media Psychology. El estudio fue realizado exponiendo a 144 chicas de entre 14 y 18 años a diferentes selfies tomadas de Instagram - de rostro y también de cuerpos- originales o retocadas a través de filtros en las que aparecía una adolescente. El resultado reveló que una mayor exposición a fotografías retocadas conducía a una percepción más baja de la propia imagen corporal. También fue llamativo que las fotos retocadas fueron calificadas más positivamente que las originales y, aunque las jóvenes detectaban rápidamente el uso de filtros y efectos, no diferenciaban tan fácilmente los retoques de las fotografías que remodelaban los cuerpos.

La conclusión del estudio fue que debería haber una notificación para usuarias y usuarios de Instagram que les recuerde que las imágenes en la app muchas veces son retocadas y manipuladas y que muchas personas no se ven como en las imágenes en su vida cotidiana. También sugirió a las escuelas y educadores armar debates sobre este tema con alfabetización visual y pensamiento crítico.

“En el ecosistema actual, el espacio para que una nueva red social consiga esa masa crítica de usuarios que la haga viable es difícil. Por eso, tienen cierto mérito la salida de BeReal y que haya encontrado un nicho de mercado interesante, que te permite hacer cosas radicalmente distintas a las de otras redes sociales”, señala Ferran Lalueza.

No es oro todo lo que brilla

Quedó establecido que BeReal es una propuesta original y más auténtica que otras redes sociales, pero no está exenta de cierta “toxicidad”.

Aunque la app solo pida una foto al día, nos demanda estar atento a ella y hacer imágenes en el momento que lo pida para no quedar al margen del juego. También la espontaneidad quita oportunidad de decidir qué queremos mostrar y la improvisación nos hace ser más atrevidos pero también menos precavidos sobre lo que se va a fotografiar.

El éxito se copia

El crecimiento de BeReal ha puesto en jaque a otras aplicaciones populares y una de ellas, TikTok, ya anunció que lanzará una función similar.

Así han lanzado Now, una función en TikTok en la que invitan a sus usuarios a hacerse un video de 10 segundos con ambas cámaras del celular cuando les llegue una notificación. Luego se comparte con amigos o seguidores, y no se mostrará a todos los usuarios de la red social.

Es un copia sin disimulo de la principal característica de BeReal que busca sumarse a la tendencia de la autenticidad.

Arrancó primero en Estados Unidos, pero ya está disponible en varios países incluido Argentina.

La autenticidad en números

Las casi 7 millones de descargas de BeReal son la prueba de que la app es un éxito. Solo en Google Play lleva 5 millones de descargas y encabeza la lista de apps gratuitas en App Store, de Apple. Datos del portal data.ai. Revelaron que solo en los tres primeros meses de este año Bereal registró 3,3 millones de descargas alrededor del planeta, lo que representa un crecimiento de 390% respecto del cuarto trimestre de 2021.

Los números de BeReal se dan en un contexto donde los usuarios de redes sociales no paran de crecer. El Informe Global Digital 2022 de Hootsuite señala que se sumaron 227 millones de usuarios a redes a lo largo del año pasado y se alcanzó un total de 4.700 millones a inicios de julio de 2022. Así, la base global creció más de un 5% en los últimos dos años y se cree que más de la mitad de la población mundial (59%) participa en alguna red social.