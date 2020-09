Auriculares inalámbricos in ear: pros y contras de una tendencia que llegó para quedarse.

En diciembre de 2016 Apple lanzó sus auriculares inalámbricos llamados AirPods y generó una pequeña revolución, a pesar de tener tres grandes desventajas: no eran los primeros de su tipo, no tenían el mejor sonido y no eran los más baratos. ¿Qué cambió entonces su llegada? La tendencia del mercado.

Después de la salida de los AirPods hubo críticas a su diseño, memes por su forma y muchos fanáticos comprándolos alrededor del mundo.

Fueron un éxito de ventas y aceptación del usuario, y esas dos características se hicieron más palpables cuando comenzaron a aparecer las primeras copias chinas -algunas muy bien hechas y otras bastante burdas- con precios realmente accesibles. Pero no sólo los imitadores alimentaron el mercado, sino que otras grandes marcas como Samsung, Xiaomi o Motorola comenzaron a producir -y mejorar- sus propios modelos.

En Argentina se puede conseguir una gran variedad de auriculares inalámbricos in ear de distintas marcas y modelos.

Así llegamos hasta hoy, cuando las marcas y la variedad de auriculares inalámbricos que van por dentro de las orejas -mejor conocidos como in ear- son una compra casi obligada por su tamaño, comodidad y rango de precios. Sin embargo, no todo es ventaja en estos dispositivos.

Ventajas y desventajas

Los auriculares inalámbricos in ear son cada vez más discretos y con más funciones. Esas dos cualidades representan su mejor ventaja actualmente. Sin embargo, su mayor ventaja es que son livianos y no tienen cables. También su batería ofrece una duración suficiente para las actividades que hagamos con ellos y una carga rápida dentro de la caja, que hace que casi siempre estén operativos. También, una vez que se emparejan con el teléfono, su conexión posterior es inmediata y se pueden usar hasta 10 metros de distancia del dispositivo al que está conectado. Además, aunque son muy pequeños, resisten golpes y caídas mejor que los teléfonos.

Sin embargo, no todo es positivo. Lo que aparece como ventaja suele ser también su punto negativo: se pueden perder muy fácilmente por ser pequeños. En sitios como Mercado Libre muchos buscan u ofrecen un solo auricular porque han perdido el otro.

Samsung Galaxy Buds+ Samsung

También su sonido no llega a la calidad de otros auriculares inalámbricos como los on-ear (supra-aurales) u over-ear (circumaurales). Mientras más pequeño es, más difícil es sumar tecnología de calidad de sonido. A pesar de esto, los de las principales marcas se escuchan muy bien y con buenos bajos, que es el punto más débil del sonido en auriculares in ear.

Otra desventaja es su corta vida útil. Son imposibles de reparar porque no fueron fabricados con esa opción y su batería tiende a degradarse después de un par de años, lo que hace que no esperemos más uso después de ese lapso. También su condición de desechables representa un problema ambiental. Varias marcas no ofrecen reciclado de estos dispositivos como lo hacen con smartphones o notebooks, lo que los transforma en poco amigables con el ambiente.

Marcas y precios

Comprar auriculares inalámbricos en Mendoza puede costar desde los $2.400 a los $63.000. Lo bueno de ese rango de precios es que en el medio hay variedad de marcas, modelos y financiación en cuotas. El precio mayor se lo llevan los auriculares de Apple con cancelación de ruido. Se llaman AirPods Pro y en tiendas como Falabella los ofrecen a $63.000 a pagar en 6 cuotas sin interés. Aunque funcionan con cualquier smartphone, su potencial sólo se alcanza con un iPhone. De la misma marca, y a mitad de precio, se puede conseguir los AirPods 2, que rondan los $30.000 en sitios de venta oficial como MacStation , que además ofrece envío gratis y cuotas.

Los usuarios de Android pueden acceder a productos de la misma calidad y precios mucho más bajos. Algunas marcas como Sony o Samsung tienen sus tiendas online en Argentina donde ofrecen productos con Ahora 12 o Ahora 18 y envíos gratis. Por ejemplo, en la tienda oficial de Samsung, los Galaxy Buds+ cuestan $17.000 , la mitad de precio que los de Apple y con la misma calidad. Sony también tiene sitio en el país y ofrece productos entre los $13.000 y los $18.000 , incluidos algunos para hacer deportes.

La marca china Xiaomi vende en Argentina a través de Mercado Libre y allí ofrece los Mi True Wireless a $11.000. Sin embargo, de la misma marca se pueden conseguir otros modelos desde los $2.400 y con calidad óptima. Para los fans de Motorola están los earbuds Verve Buds 300 con un diseño original y realmente pequeño. Cuestan $7.500 y se pueden conseguir en tiendas de electrodomésticos.

En cadenas como Garbarino, Frávega o Musimundo se pueden conseguir los modelos más baratos y de marcas reconocidas como Noblex, Daewoo, Daihatsu, Noga o Toshiba que arrancan en $2.400 y pueden llegar hasta los $10.000.

La pregunta esencial

Aunque hay mucha variedad de auriculares inalámbricos, la primera pregunta que uno debe hacerse es: ¿para qué los quiero? En estos tiempos de home office y videollamadas por Zoom la gran mayoría son bastante útiles. La batería resiste largas reuniones, el sonido es bueno y nos libera de cables por si necesitamos movernos.

Sony, Apple y Xiaomi son algunos de los más populares auriculares inalámbricos in ear del mercado. Gentileza

Diferente es el caso de los que quieren hacer deportes. El miedo a que se caigan de las orejas genera dudas a la hora de comprarlos. Sin embargo, varias marcas agregan una pequeñas fundas de silicona de diferente tamaño para adaptarlos y no perderlos. También tienen modelos exclusivos diseñados para correr o soportar movimientos bruscos del cuerpo.

En cambio, si uno busca auriculares para salir a la calle escuchando música, es otro cantar. Aquí es donde la marca y el precio sí hacen la diferencia. Aunque más caro no siempre es mejor; en este caso un precio mayor implica mejor tecnología de sonido y reducción o cancelación de ruido. Los que ofrecen Apple o Samsung con esas características son los mejores porque permiten elegir qué tanto sonido externo queremos escuchar y regularlo digitalmente.

Pros

Variedad de precio

Facilidad de conexión

Tamaño reducido

Comodidad para utilizarlo

Resistecia a golpes y caídas

Contras