Zelenskyy en la ONU: mostró “atrocidades” cometidas por Rusia y pidió que se los juzgue por crímenes de guerra

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusó el martes a los militares rusos de cometer las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial y solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que las tropas del Kremlin sean juzgadas inmediatamente por crímenes de guerra.

El mandatario ucraniano hizo su petición a través de teleconferencia mientras continuaban surgiendo pruebas espeluznantes de las masacres de civiles llevadas a cabo por las fuerzas rusas en las afueras de Kiev, la capital, antes de que se retiraran.Las imágenes, en particular de la ciudad de Bucha, han provocado repulsión mundial y han dado lugar a demandas de sanciones más duras y cargos por crímenes de guerra.

En su primera aparición ante el máximo organismo de la ONU, Zelenskyy afirmó que las tropas rusas no son diferentes de grupos terroristas como el Estado Islámico. Mostró al consejo un video breve de cadáveres ensangrentados que terminó con las palabras “Alto a la agresión rusa’'.

Recalcó que Bucha era solo un lugar de Ucrania y que hay más con horrores similares. Pidió la creación de un tribunal similar al que se estableció en Nuremberg para juzgar a los criminales de guerra después de la Segunda Guerra Mundial.Las escenas espeluznantes de cuerpos maltratados y quemados y las pruebas de quienes murieron estaban atados o recibieron disparos en la cabeza han llevado a varias naciones occidentales a expulsar a decenas más de diplomáticos de Moscú y proponer más sanciones, incluida la prohibición de las importaciones de carbón de Rusia.

Zelenskyy ante la ONU. AP

Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió a los demás países que nacionalizar la participación rusa en compañías extranjeras resultará en “una espada de doble filo’'.

”Ya estamos escuchando de algunos funcionarios sobre la posible nacionalización de algunos de nuestros activos’', declaró Putin.”¿Eso hasta dónde nos llevará? No olvidemos que eso es una espada de doble filo’'.

Putin además condenó “ciertas presiones administrativas contra nuestra empresa Gazprom en algunos países europeos’'. El lunes, Alemania puso a una agencia oficial a cargo de la filial alemana de Gazprom, la compañía energética rusa.

La medida no llega a ser una nacionalización ya que el Estado alemán no se ha vuelto propietario de las acciones, y ya que es una medida temporal hasta septiembre. Gazprom anunció la semana pasada que estaba cortando lazos con esa filial pero Alemania lo declaró nulo, afirmando que no se habían seguido los procedimientos correctos.