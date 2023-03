Zelenski invita a Xi Jinping a Kiev

El presidente chino se ha implicado en las últimas semanas en la resolución de la guerra de Ucrania. En su visita la semana pasada a Moscú, Xi Jinping trasladó al presidente ruso, Vladimir Putin, su voluntad de aportar a la consecución de la paz y le presentó su plan para lograrlo.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha invitado al líder chino a visitar su país. “Estamos dispuestos a verle aquí. Quiero hablar con él. Tuve contacto con él antes de la guerra. Pero durante más de un año, no lo he tenido”, ha asegurado Zelenski en una entrevista para Associated Press.

A su vez, la Cancillería china no ha querido facilitar detalles sobre una posible llamada o reunión entre el presidente chino y su homólogo ucraniano, con quien el primero no ha hablado desde el comienzo de la guerra. La portavoz de la Cancillería, Mao Ning, ha señalado no tener “información que compartir” al respecto, si bien aseguró que China “ha mantenido comunicación con las partes implicadas en la ‘cuestión’ ucraniana, incluida Ucrania”.

En las últimas semanas se ha especulado sobre la posibilidad de una llamada telefónica entre Xi y Zelenski, después del reciente viaje del mandatario chino a Moscú y de la crisis que el suministro ilimitado de armamento y financiamiento de la Unión Europea a las tropas ucranianas está generando en toda la región.

China emitió recientemente un documento de toma de posición en el que pidió “una solución política” a la guerra, propuesta criticada por Occidente por poner en el mismo plano “al agresor y al agredido”. En su documento, China, que se opone a las sanciones contra Moscú, defiende el respeto a la integridad territorial de los países, incluido Ucrania, y a las “legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes”, en referencia a Rusia.

Por su parte, el residente de España Pedro Sánchez, inició este miércoles su viaje oficial a China durante el que se entrevistará con el presidente del país, Xi Jinping, y conocerá de primera mano el planteamiento de paz para la guerra en Ucrania que éste trasladó al presidente ruso, Vladímir Putin.

Sánchez es el primer líder europeo que se verá con Xi después de esa reunión con Putin, y la situación de Ucrania será un asunto central del encuentro, aunque la visita se enmarca en el 50 aniversario de las relaciones entre España y China y tendrá también un marcado carácter económico.