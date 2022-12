Zelenski en Washington: Ucrania está “vivita y coleando”

El presidente de ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles 21 de diciembre al Congreso de Estados Unidos que “Ucrania no cayó” y “está vivita y coleando”. “Gracias por los dos paquetes financieros que ya nos han proporcionado y por los que pueden estar dispuestos a decidir”, aseguró Zelenski en su discurso en una sesión conjunta.

“Su dinero no es caridad. Es una inversión en la seguridad global y la democracia que manejamos de la manera más responsable”, agregó. Zelenski enfatizó que su batalla no es solo por el “territorio”, la “libertad” y la “seguridad” de los ucranianos, sino de “cualquier otra nación”. ”El mundo está demasiado interconectado e interdependiente como para permitir que alguien se quede al margen y al mismo tiempo se sienta seguro en medio de una batalla así”, señaló.

Añadió que Rusia tiene una “ventaja significativa” en artillería y municiones, “pero nuestras fuerzas de defensa se mantienen firmes”. Zelenski reiteró que su país no se rendirá y dijo a los legisladores estadounidenses que su apoyo es “crucial no solo para estar de pie en tal lucha, sino para llegar al punto de inflexión con el fin de ganar en el campo de batalla”. ”Tenemos artillería. Sí. Gracias. La tenemos. ¿Es suficiente? Honestamente, no en realidad”, agregó.

Se necesitan más cañones y proyectiles para que el Ejército ruso se retire por completo, indicó el presidente ucraniano. ”Ucrania nunca pidió a los soldados estadounidenses que lucharan en nuestra tierra en nuestro lugar. Les aseguro que los soldados ucranianos pueden operar perfectamente los tanques y aviones estadounidenses”, aseguró. Zelenski también habló sobre los drones utilizados por Rusia, que “se convirtieron en una amenaza para nuestra infraestructura crítica”.

El líder ucraniano partió de su país este miércoles por primera vez desde que comenzó la guerra con Rusia hace 10 meses, con el fin de celebrar consultas con el presidente estadounidense, Joe Biden, y los legisladores de EE.UU. en Washington, buscando más financiamiento.

Antes de su discurso ante el Congreso, Zelenski se reunió con Biden y llevaron a cabo una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, durante la cual se anunció un paquete de ayuda militar de 1.850 millones de dólares para Ucrania, incluida la entrega de un sistema de defensa antimisiles Patriot.

Tras su discurso en el Congreso, Zelenski entregó a los legisladores estadounidenses una bandera de su país.