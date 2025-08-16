16 de agosto de 2025 - 08:48

Zelenski anunció una pronta reunión con Trump tras el eencuentro entre el republicano y Putin

Ambos tuvieron una conversación que duró cerca de una hora después de la cumbre ruso-estadounidense en Alaska.

Donald Trump dialogó con Volodímir Zelenski

Donald Trump dialogó con Volodímir Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al líder ucraniano, Vladímir Zelenski, a visitarlo en Washington el próximo lunes para discutir un posible final del conflicto con Rusia. La invitación, confirmada por Zelenski a través de su canal de Telegram, marca un nuevo avance en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Zelenski también aceptó la propuesta de una reunión trilateral con Trump y líderes europeos, declarando que Ucrania está "dispuesta a trabajar de la forma más productiva posible por el bien de la paz".

La noticia surge tras una conversación telefónica "larga y significativa" a solas entre Trump y Zelenski, que duró aproximadamente una hora. Posteriormente, se unieron líderes europeos al diálogo por media hora más.

