Vladimir Putin se ausentará de 3 cumbres internacionales consecutivas

El presidente ruso Vladimir Putin encadenará tres cumbres internacionales en las que no participará de manera presencial. La semana pasada no acudió a la cumbre sobre Afganistán que celebró el G-20 en Roma. El pasado martes el Kremlin informó de que el mandatario ruso no viajará a Roma para asistir a la cumbre del G-20 a finales de mes, sino que participará en ella por videoconferencia, y ayer se confirmó que tampoco asistirá a la cumbre del clima COP26, que se celebrará el próximo mes en Glasgow (Escocia).

“No, lamentablemente no irá a Glasgow”, señaló ayer Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin en su rueda de prensa telefónica diaria. “Estamos en contacto con la organización y en cuanto sepamos algo más lo comunicaremos”, añadió, según difunden medios locales. Peskov, sin embargo, no aclaró si Putin intervendrá de forma telemática en la Conferencia sobre Cambio Climático.

A la cumbre que se celebrará del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow, Escocia, acudirán al menos 120 jefes de Estado y de Gobierno, indicó el Ejecutivo británico al presentar ayer el programa para el evento. Con el primer ministro británico, Boris Johnson, como anfitrión, estarán también en la cita la reina Isabel II del Reino Unido, el príncipe Carlos –heredero al trono– y el príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión.

Se espera la presencia también de, entre otros, los presidentes o primeros ministros de Estados Unidos; Colombia, y Turquía, así como los de la mayoría de la Unión Europea. Habrá, sin embargo, otras destacadas ausencias, ya que es probable que tampoco acudan el líder chino, Xi Jinping; el iraní, Ebrahim Raisi; el brasileño, Jair Bolsonaro; el mexicano, Manuel López Obrador, y el papa Francisco, mientras que aún no se ha decidido Narendra Modi, de India.

Se espera que los ausentes intervengan a través de videoconferencia y que anuncien además nuevos planes más ambiciosos de reducción de emisiones (las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional –NDC, en inglés–), clave para el éxito de la cumbre.