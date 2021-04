Video: una periodista que había estado internada por Covid-19 enfrentó a una joven que negaba la pandemia

Una periodista española enfrentó a una joven que había afirmado que la pandemia de coronavirus “es una farsa”. La movilera de Telemadrid cruzó a la mujer en vivo y le contó su experiencia personal con el virus.

Todo empezó a raíz de una entrevista a Miguel Bosé en la que el cantante reconoció con orgullo que es un negacionista del Covid-19 . Tras estas declaraciones, el medio salió a la calle para saber la opinión de los ciudadanos de España.

“Esto es una farsa. Hay muchas incongruencias”, dijo la joven quien se mostró de acuerdo con las palabras de Bosé. “¿A una persona que ha perdido algún familiar por el Covid, qué le dirías?”, preguntó la periodista López Santos.

La entrevistada negó y argumentó que no no se habían hecho autopsias para confirmar las muertes por Covid-19 y que todos los años mueren millones de personas por la gripe común y “la vida no se ha parado”.

Esto generó indignación en la periodista e inmediatamente retrucó las teorías de la joven. “Yo he pasado el virus. Estuve tres días en el hospital con 29 años. Le puedo asegurar que el coronavirus existe”, le rebatió.

Sin embargo, la joven se mantuvo en su posición: “A usted le han podido decir que tiene coronavirus, pero tienen que especificar cuál. Si no no vale”.