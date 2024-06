Video: una familia le dio de comer a una jirafa en un safari y el animal casi se lleva a una nena

Una pequeña fue víctima de un incidente durante un safari en Texas, Estados Unidos, cuando ella y su familia pretendían alimentar a una jirafa pero el animal mordió el abrigo de la menor y la levantó por el aire.

El hecho ocurrió el pasado 1 de junio en el safari Fossil Rim Wildlife Center, cuando toda una familia se desplazaba en vehículo por el interior de un predio que emulaba la geografía africana y en el que hacían un recorrido por el mencionado entorno lleno de vegetación y animales.

Allí fue cuando una jirafa se aproximó hasta el rodado (descapotado) y la familia pretendió darle de comer. Según lo detalló una mujer que presenció la secuencia, el animal tomó a una niña de su camiseta y la elevó por los aires.

La testigo de los hechos comentó que probablemente el ejemplar estaba buscando alimento adentro del vehículo, ya que las personas que visitan el parque pueden comprar bolsas con comida para las especies que ahí viven.

“Estábamos tres autos detrás de una camioneta roja y vimos a la jirafa agarrar accidentalmente la camisa de una niña junto con la comida y levantarla de la plataforma del auto”, aseguró la testigo. Afortunadamente, el animal soltó a la niña a pocos metros de altura por lo que cayó en el interior del vehículo y aterrizó en los brazos de su madre.

Tras el accidente, las autoridades recordaron a la población lo peligrosos que pueden ser los safaris cuando no se respetan las medidas de seguridad. Insistieron en que los visitantes no bajen las ventanillas y que no le den las bolsas de comida a los menores de edad.