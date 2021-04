Video: un político prometió un concierto gratuito de Metallica si gana las elecciones

En las últimas semanas se han viralizado unas estrategias muy llamativas por parte de políticos para intentar conseguir más votos. Hemos visto salir a candidatos de ataúdes y a perros usados como vallas publicitarias ; ahora en México un aspirante a la presidencia municipal de reynosa prometió realizar un concierto gratuito de Metallica en la ciudad de tamaulipeca si consigue ganar.

Carlos Augusto González es candidato por el Partido Verde Ecologista a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, quien prometió un concierto de la banda de rock pesado si logra quedarse con las elecciones.

El candidato, que al parecer está muy relacionado con la música ya que comenzó su campaña con un concierto de rock, aseguró que su postulación es un proyecto de todos. “No somos políticos, somos personas comunes y corrientes, tenemos que cambiar este desmadre, este no es un proyecto de Carlos González, es un proyecto de todos”.

“Tenemos que empezar a involucrarnos ya, basta de que saqueen a Reynosa, de ver un Reynosa gris, que no avanza y no progresa, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla, y me atrevo a decir, escúchenlo bien: si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica , gratis”, continúo el político.