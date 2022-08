Video: un caballo que tiraba un carruaje se desplomó por el calor en Nueva York y generó indignación

Nuevamente un caballo que tiraba de un carruaje se desplomó en medio de la calle. A fines de julio sucedió lo mismo con uno en Palma de Mallorca, en Madrid, esta vez fue en las inmediaciones de Hell’s Kitchen de Manhattan, Estados Unidos. Un video capturó el momento de como los policías lo bañaban con agua pero el animal no respondía.

“Carruaje de caballos se derrumbó en apuros en este momento en 45 St/9th Ave sin poder levantarse, probablemente debido al calor”, comentó NYNCLASS en Twitter compartiendo el video del pobre animal tendido en el asfalto.

En el video puede verse al caballo tendido en el asfalto, aparentemente por la ola de calor y el maltrato animal, mientras los policías tratan de reanimarlo echándole agua con una manguera. Sin embargo, el animal no puede reincorporarse y se lo ve sufriendo.

Desde la misma cuenta aseguraron que no había ningún veterinario cerca para asistirlo y expresó su indignación: “¡Este caballo necesita fluidos intravenosos inmediatamente y no recibe atención veterinaria durante más de una hora! Acostado sobre asfalto caliente está empeorando su condición. No hay veterinario cuando los caballos de carruaje tienen emergencias. Vergonzoso”.

Por su parte decenas de testigos que también se encontraban en el lugar aseguraron que “el caballo tiene dificultad para respirar”.

Indignación por la indiferencia de su dueño

Desde la organización denunciaron por redes sociales que el dueño del carruaje estaba recostado, relajado e indiferente a lo que sucedía mientras el animal estaba tendido en el piso.

Mientras el caballo estaba desplomado en el piso sufriendo, su dueño estaba relajado adentro del carruaje.

“Después de azotar a su caballo enfermo, que sufría y colapsaba, el dueño de este carruaje, llamado Ian Mckeever, se recostó y se relajó en su carruaje mientras su caballo se retorcía de dolor en el pavimento caliente”, comentaron en las redes sociales.

Lucha contra el maltrato animal

NYCLASS es una organización que se compromete a poner fin al abuso de caballos de carruaje y obtener protecciones legales para todos los animales a través de la acción legislativa y el activismo.

Desde la asociación reclaman por una ley que prohíba el uso de carruajes tirados por caballos. Por esta razón, luego del suceso, se unieron junto a varias personas a protestar frente al Ayuntamiento. “¡Esto es maltrato animal”, coreaban frente al edificio.