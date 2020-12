Video: un alumno fue discriminado por tener el pelo largo y no pudo graduarse con sus compañeros

Años atrás, el uso de aritos, tatuajes y pelo largo en hombres era algo que no estaba permitido o mejor dicho, no era asimilado de buena manera por la sociedad y los colegios. Y a pesar de que eso ha cambiado en esta época, para una escuela de Chile parece continuar vigente y un joven fue víctima de un terrible acto discriminatorio.

Según se pudo saber, el padre de uno de los chicos inició un reclamo después de que no dejaran entrar a su hijo al acto de fin de curso por llevar el cabello largo.

Furioso, el padre del joven expresó: “Estoy aquí en el colegio Salesianos, a mi hijo no lo dejan hacer la licenciatura. El profesor Mario Torres no lo deja hacer la licenciatura por el corte de pelo de mi hijo”.

Y agregó: “Lo citan temprano y no lo dejan ingresar solamente por el corte de pelo. Para mí es discriminación del colegio”.

Lamentablemente, la escuela no dio el brazo a torcer y el estudiante tuvo que ver la graduación a través de un vivo de Facebook Live lejos de sus compañeros.

“Ese día dejé a mi hijo en la puerta del colegio y me fui. Como a los cinco minutos me llaman y me dicen ‘su hijo no puede realizar la licenciatura por el corte de pelo que tiene. Estaba siendo vulnerado en sus derechos como estudiantes, estaba siendo discriminado por un peinado que no le iba a afectar en nada al colegio y a la licenciatura”, continuó el padre del chico.

“Del colegio no ha habido ninguna comunicación de parte de la rectoría o del maestro. El daño está hecho, el colegio con que se comunique y pida las disculpas de la situación sería suficiente”, cerró furioso.

Finalmente, por parte de la escuela, Rubén Molina, presidente del centro de padres, aseguró que había existido un malentendido: “El alumno entró al colegio, se llamó por teléfono al papá, el papá fue pero ahí ya no se pudo dialogar. La sugerencia era que el alumno se desarmara las trenzas para que pudiera ingresar al patio central con sus compañeros. Hubo un ingreso de algunos alumnos que tenían el pelo largo pero lo tenían tomado”.