Video: tiene 22 años, parece de 8 y asegura que quiere que la traten como a una adulta

La increíble historia de Shauna Rae, una joven estadounidense de 22 años qua aparenta tener 8, llegará a la pantalla con un documental anunciado por la cadena TLC. En el mismo, la chica narrará las dificultades que sufre a diario para intentar que le traten como la adulta que es.

Cuando tenía sólo 6 meses le diagnosticaron un cáncer cerebral y fue tratada con quimioterapia. Afortunadamente, logró sobrevivir pero, quizá a causa del tratamiento, su glándula pituitaria quedó dañada, lo que provocó que haya tenido problemas hormonales y de crecimiento.

Por ello, su físico sigue siendo el de una pequeña de 8 años pese a tener ya 22. “Si me vieras, pensarías que soy una niña normal haciendo cosas de niña normal con mi divertida y alocada familia”, explicaba la protagonista en el tráiler de la serie. Sin embargo, para ella es una lucha constante el tener que demostrar que no lo es, según compartía el New York Post.

En el programa podrá verse situaciones como ir a beber alcohol con sus amigas, fumar o hacerse un tatuaje. “Aunque físicamente no puedo crecer, quiero desesperadamente que me traten como a una adulta. Estoy trabajando en mi independencia”, explicaba Rae.