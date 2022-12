Video: secuestraron al niño Jesús de un importante pesebre en Barcelona y piden 10.000 euros de rescate

Dos jóvenes robaron la figura del niño Jesús del pesebre de Barberà del Vallés, en Barcelona. El robo que se produjo poco antes de que una patrulla de la guardia urbana de esta localidad retirara la imagen, como hace cada día entre las 22 y las 6 horas, para evitar que sea sustraída o vandalizada.

Unas horas después, los supuestos autores del robo publicaron un vídeo en una cuenta de tik tok, con sus rostros cubiertos, en el que pedían un rescate de 10.000 euros por devolver la figura.

“Si no pagan, no aparecerá el niño con vida. La Policía no es capaz de cuidar una simple estatua, esta es la seguridad que tenemos en Barbera del Valles”, recriminaron los secuestradores en el video.

En el momento del robo, un equipo de EFE TV había quedado con el alcalde de la localidad, Xavier Garcés, precisamente para que explicara el dispositivo que se ha puesto en marcha para evitar estos robos.

Garcés, tras conocer la noticia señaló que “no era una inocentada” en relación al Día de los Inocentes dijo y que lo ocurrido “era de esperar” por la expectación mediática que se había creado en torno a este pesebre por las medidas de seguridad aplicadas.