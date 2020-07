Video: policías de EE.UU. acribillaron y mataron a un latino mientras estaba en su auto

Un grupo de policías acribilló y mató a un hombre latino que estaba dentro de su auto en Phoenix, Arizona. Un concejal y un amigo de la víctima cuestionaron la versión oficial y alertaron sobre un nuevo caso de brutalidad policial, según informó hoy la prensa estadounidense, a poco más de un mes del asesinato de George Floyd.

Un video muestra como personal policial de esa localidad, rodea el auto de la víctima que se encontraba estacionado enfrente de una casa. Luego de varios gritos y confusión se escuchan una decenas de disparos y finalmente estallan las ventanas del vehículo.

Según informó la Policía de Phoenix en un comunicado, los agentes estaban respondiendo a un llamado al 911 por una agresión y el hombre que estaba dentro del auto tenía un arma, reprodujo la agencia de noticias ANSA.

Sin embargo, Steven Merry, un amigo de la víctima, que fue identificada por él como James Garcia, un residente hispano de esa ciudad, contradijo a la Policía y dijo que no tenía ninguna arma.”Le pusieron un arma en la cabeza y le dijeron que no se mueva, que saque la mano de un arma que no tenía y luego le dispararon”, contó Merry al canal de noticias local KSAZ, según el diario The New York Times.

Poco después, un miembro del Consejo de la Ciudad -concejo deliberante- de Phoenix, Carlos García, también puso en duda la versión de la Policía.”No nos sorprende que, pese a todo el escrutinio de la comunidad, la Policía de Phoenix sigue respondiendo de manera violenta a las llamadas” del servicio de emergencia 911, escribió el concejal en su página de Facebook.