Video oficial: Rusia volvió a amenazar con tirar la estación espacial internacional

A través de un nuevo video, Rusia volvió a amenazar a la comunidad internacional con tirar la estación espacial internacional.

En una grabación en tono celebratorio creado por la agencia espacial rusa y publicado por Ria Novosti, se puede ver cómo abandonan la ISS con su módulo de propulsión para que esta caiga a tierra de forma inevitable.

Sin el módulo ruso, que contiene los motores que mantienen la estación espacial en órbita, la ISS no tendría ninguna manera de corregir su órbita y caería sin control a la Tierra, pudiendo impactar sobre Europa, Estados Unidos, India, China o la propia Rusia.

La organización que ha publicado el vídeo de Roscosmos es Ria Novosti, una agencia de noticias fundada originalmente como la Oficina de Información Soviética por la URSS en 1941. Fue una de las grandes máquinas de propaganda del régimen comunista, creó Russian Today en 2005 y Putin la reorganizó en 2013 para “aumentar su efectividad como aparato de comunicación masivo del Estado”.

Nueva amenaza de Rogozin

Como apunta la cuenta de Twitter NASA Watch, “RIA Novosti, controlada por el Gobierno ruso, publicó un vídeo en Telegram realizado por Roscosmos donde los cosmonautas se despiden del astronauta Mark Vande Hei en la estación espacial internacional. Se van y luego el segmento ruso se separa del resto de la ISS”. Para NASA Watch, que cubre la agencia espacial norteamericana desde 1996, “[Dmitry] Rogozin amenaza claramente el programa de la ISS”.

Es una operación que no es tan fácil como la pinta Roscosmos en el vídeo publicado por RIA Novosti. Es un proceso de desconexión complejo que llevaría algún tiempo, pero no sería imposible. No está claro cuál sería la orden a los astronautas occidentales en el caso de que Rusia decidiera separarse de la estación o qué medidas tomaría la NASA, ESA, JAXA y la agencia espacial canadiense ante esta eventualidad.

Contramedidas de la NASA

La NASA y SpaceX —Elon Musk ya dijo públicamente que SpaceX estaría dispuesta a “salvar a la ISS” de la amenaza rusa— podrían lanzar el módulo interino de control de la ISS como un parche para sustituir al módulo ruso, pero sería solo temporal. Este módulo fue construido por el laboratorio de la marina norteamericana para la NASA a finales de los años 90, para utilizarlo como unidad de control si los rusos no llegaban a tiempo a la ISS con su módulo Zvezda.

Este módulo —que ahora mismo está en almacenaje esperando para ser puesto a punto en unas semanas— es un segmento adaptado de un cohete Titán. Solo podría usarse unos meses porque no se diseñó para su uso continuado y no se puede recargar con nuevo combustible.

El módulo interino tampoco tiene la suficiente potencia para realizar maniobras con toda la masa de la ISS. En otras palabras: Occidente no tiene ahora mismo una solución, aunque no sería descabellado imaginar que pudieran construir una rápidamente usando componentes ya existentes.

Rogozin sigue su escalada verbal

Roscosmos -en boca de su dirigente Dmitry Rogozin- amenazó con la caída de la ISS a finales de febrero, después de las primeras medidas de castigo a la industria aeroespacial rusa por parte de la Administración Biden y la Unión Europa. Rogozin es el administrador responsable de la decadencia y decrepitud de la agencia espacial rusa desde que se hizo con sus riendas en 2018.

Rogozin dijo en Twitter que “si [los EEUU] bloquean la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la Estación Espacial Internacional (ISS) de una órbita incontrolada y de que caiga en los Estados Unidos o... ¿Europa?”. Rogozin remacha con su habitual lenguaje amenazante: “También existe la posibilidad de que una estructura de 500 toneladas caiga sobre la India y China. ¿Queréis amenazarlos con tal perspectiva? La ISS no sobrevuela Rusia, por lo tanto, todos los riesgos son vuestros. ¿Estáis listos para ello?”.

Más recientemente, Rogozin amenazó a Musk personalmente en la cadena Russia Today, acusándolo de tomar partido por el bando ucraniano porque, como el resto de Occidente, tiene “celos crónicos” de Rusia. En esa ocasión, también amenazó veladamente a todos los que ayuden a Ucrania: “Miren cómo ahora mismo están compitiendo entre ellos para defecar en nuestras relaciones, y ¿quién va a limpiar después todo el desorden? Es muy peligroso lo que está ocurriendo ahora”. Además de amenazar, Rogozin también participa personalmente en Twitter para apoyar las consignas propagandistas rusas. La última: un vídeo en el que han usado ‘deep fake’ para cambiar la cara de Hitler por la de Zelenski en el famoso meme del búnker. La respuesta de otros usuarios de la red social no se ha hecho esperar. Una muestra: “Rogozin es un gestor competente en el mismo universo en que Zelensky es Hitler”.

Este nuevo vídeo propagandista no servirá para nada excepto para animar a los incondicionales de Putin y soliviantar los ánimos de sus socios espaciales internacionales, que quizá le tomen la palabra y estén estudiando ya la expulsión de los rusos y sus módulos llenos de tecnología caducada y peligrosos fallos técnicos. De hecho, es uno de los secretos peor guardados que la NASA no confía desde hace años en Roscosmos y de ahí su apuesta por SpaceX y el resto de jugadores de la carrera espacial norteamericana.