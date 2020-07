Video: niños rompieron el castillo de vidrio más grande del mundo

Hasta hace algunos meses, se exponía en el Museo del Vidrio de Shanghai (China) una espectacular obra del artista español Miguel Arribas que consistía en una obra de cristal que representaba el Castillo de la Cenicienta de Disney World Resort. Pero, el 30 de mayo de este año dos pequeños se acercaron demasiado y lo rompieron.

Era una de las piezas que más llamaba la atención de la exposición y el mayor castillo de vidrio del mundo, pero quedó hecho pedazos luego del incidente. La obra, a la que el autor le había dedicado 500 horas de trabajo, estaba formada por más de 30.000 partes individuales hechas a mano, junto a torreones que sustentaban unas agujas hechas con oro de 24 quilates y su peso superaba los 60 kilos.

Era el mayor castillo de vidrio del mundo.

Según medios locales, el día del accidente, los niños estaban de visita en el museo con sus padres. En un momento dado, se acercaron demasiado a la obra, se saltaron la barrera de protección y golpearon de forma accidental el vidrio protector del castillo. Esto provocó que la pieza de 64.000 dólares se rompiera.

Los padres de los niños, que se han mostrado avergonzados por lo sucedido, se comprometieron a pagar los daños.

En tanto, desde la institución se emitió un comunicado en el que se ruega mayor cuidado por parte de los visitantes. “El Museo del Vidrio de Shanghái hace un llamamiento solemne a todos los visitantes para que observen la etiqueta de visita al museo, no pasen por encima de la cerca, no toquen las exhibiciones, no persigan, no hagan ruidos fuertes, la seguridad de las exhibiciones y el ambiente civilizado de la visita requieren nuestra protección conjunta”.

El momento en que los niños se acercaron demasiado al castillo.

También destacaron la actitud de los niños y sus padres: “En el momento del incidente, los niños se dieron cuenta de la conducta inadecuada y, bajo el aliento y el liderazgo de sus padres, tomaron la iniciativa de encontrar al personal de la biblioteca para informar lo ocurrido. Fueron amables y sinceros, y estaban dispuestos a ayudar en los asuntos de seguimiento, lo que nos conmovió mucho. También nos hace creer que la generación futura se convertirá en una buena audiencia del museo”.