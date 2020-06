Video: emotivo pedido de matrimonio de un chico a su novia con cáncer terminal

“El mundo debe saber que por muy desesperante que sea la muerte, por mucho que intente destruirte con una cobardía sin precedentes... con nosotros no lo logró”.

Con esas palabras se despidió del amor de su vida un joven que perdió a su pareja luego de que ella diera una feroz batalla contra a enfermedad. Pero 48 horas antes de la muerte de su amada, pudo realizar el sueño que ambos cobijaron durante años.

Esta historia la protagonizan dos italianos, Edoardo Parisi (32) y Chiara Giuntoli (35). Ambos estaban juntos desde hace 5 años pero hace dos Chiara fue diagnosticada con cáncer de mama y a partir de ahí encaró una larga pelea contra la enfermedad.

La semana pasada Edoardo tuvo un gesto enternecedor con Chiara cuando fue al hospital a verla: junto a una persona que grabó el momento, el joven llegó hasta la sala donde su novia estaba internada y luego de saludarla e intercambiar un par de palabras metió su mano en el bolsillo y sacó una pequeña cajita.

“He querido decírtelo durante un tiempo, luego lo pospuse y pospuse...”. Silencio.

Luego abre el estuche y deja al descubierto el anillo: “¿Quieres casarte conmigo?”

A partir de ese momento las emociones se cruzaron con el silencio y los abrazos. Un par de sonrisas de Edoardo buscaron no cargar la escena de dramatismo mientras Chiara se seca las lágrimas y dice ‘sí’. Ambos, absortos por el momento, solo se dicen ‘gracias’ el uno al otro.

Dos días después de grabarse el video, Chiara murió producto de su enfermedad. Sin embargo Edoardo decidió hacer una publicación en Facebook para que no recuerden a su pareja con el dolor de la pérdida.

La mujer aceptó la propuesta de casamiento de su novio, mientras estaba internada por su enfermedad terminal.

“Me desperté esta mañana. Dormí después no sé cuántos días. Desayuné solo. Croissant de crema y capuchino. Lloré, a escondidas, en la ducha, igual que lo hacía en casa porque si no te habrías enojado. Abrí las redes sociales después de tanto tiempo, algo que dos tipos como nosotros hacíamos cada instante. He visto muchos mensajes, más o menos hermosos, de mucha gente. Se veía muy triste esta historia. Así que paré y pensé que tú, durante la enfermedad, nunca estuviste triste”, posteó el joven.

Luego, al dudar si debía hacer público el video, confesó: “Pensé que este debía ser nuestro momento, nuestro ‘secreto’. Pero en este océano de tristeza este video es la prueba de lo que yo siempre pensé. El amor verdadero siempre gana. Él gana todo. Es una fuerza realmente extraordinaria, más que una medicina, más que la cura. Nadie ahí dentro te podía hacer sonreír. Solo eso, solo el amor”.

Sobre el final de la despedida, Edoardo aseguró que “Ahora sé que si el amor es amor verdadero, nada puede separar a dos personas hechas para estar juntas. TE AMO”.