Video: el momento exacto en que un conductor atropelló a motochorros para frustrar un robo

Una pareja de Brasil fue víctima de un asalto cometido por dos motochorros en plena calle. Sin embargo, antes de consumarse el robo, un conductor de una camioneta Jeep aceleró a fondo y arremetió contra los ladrones. El video del suceso se volvió viral en las redes sociales.

Todo ocurrió en la avenida Januário Zingaro, en el municipio Campo Limpo de San Pablo. Los ladrones no fueron arrollados de casualidad y pudieron levantarse e intentar huir. Pero uno de ellos, con una fractura de tibia y peroné, fue detenido horas más tarde.

Inseguridad y uso de armas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a defender la venta libre de armas y desafió a que la gente “se defienda con frijoles” cuando vayan a atacarla, al ironizar sobre las posturas de quienes rechazan el armamentismo y propician, en cambio, mejorar la situación socio-económica de los sectores más necesitados.

El presidente Jair Bolsonaro

“La izquierda dice que la gente no come armas, que la gente come frijoles. Entonces, cuando alguien vaya a tirar contra su casa que (se defienda con) tiros de frijoles”, ironizó Bolsonaro en Brasilia.

Para Bolsonaro, que lamentó el anuncio del exmandatario Lula Da Silva acerca de impulsará el desarme de la población, “cuanto más armas, menos violencia”.

Desde su llegada a la Presidencia, en 2019, el excapitán del Ejército firmó varios decretos que eliminaron restricciones a la venta de armas, autorizaron la comercialización de piezas que antes eran de uso exclusivo de los militares y permitieron llevarlas en las calles.