Video: desempacaba bananas en un supermercado y encontró a la araña más venenosa del mundo

Un empleado de un supermercado británico se llevó un gran susto cuando desempacaba un paquete de bananas en su lugar de trabajo. Entre las frutas se encontró un ejemplar de la araña “más venenosa del mundo”.

Ocurrió en una de las sucursales de Tesco en Havant, Gran Bretaña. Al ver al impresionante arácnido, Jack Farrar, sacó su celular y lo grabó caminando entre los estantes del súper.

“Vino desde Colombia en primera clase. Ya no sé cómo me voy a sentir desempacando bananas en Tesco después de lo que me pasó”, escribió Farrar en Twitter.

Las imágenes se volvieron virales y otro usuario de la red social le informó que se trataba de un ejemplar de araña errante brasilera, o araña del banano, considerada por el libro Guinness de los Récords como la más venenosa del mundo.

Esta no es la primera vez que se encuentra la araña en plátanos en esta cadena de supermercados. En junio de 2015, una familia de Rainham, Essex, compró un paquete de bananas que traía un capullo de huevos de araña.

La araña errante brasileña, también se conoce como Phoneutria, es altamente peligrosa y agresiva. Su ataque puede producir la muerte en un período de dos a doce horas luego de la picadura si no se aplica un antídoto.