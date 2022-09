Video: atropelló a su suegra intencionalmente tras una discusión por pedir que lo encubrieran en un accidente

Un hombre atropelló intencionalmente a su suegra luego de tener una disputa familiar en la que participaron varias personas. El hecho ocurrió este lunes por la tarde en Valencia, España. El hombre se dio a la fuga y está siendo intensamente buscado por la Policía Nacional española. La víctima, una mujer de 40 años, se encuentra herida de gravedad y está siendo atendida en el Hospital Clínico de Valencia.

De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Local de Valencia, la disputa se habría producido luego de que el presunto autor del atropello tuviera un accidente mientras manejaba y se negara a hacerse cargo. Si bien no hubo daños personales, el hombre se dio a la fuga a toda velocidad para evitar que lo detuvieran, ya que no tenía el licencia de conducir. Cuando llegó a casa, le pidió al hermano de su mujer, es decir, a su cuñado, que se asumiera la autoría. Sin embargo, su suegra no quiso que el hijo que su hijo actuara como encubridor, lo que llevó a que comenzara la discusión.

En el video puede observarse que el presunto agresor está a bordo de un vehículo negro, un monovolumen Volkswagen Touran. Con ese mismo auto que atropelló a su suegra, también había protagonizado el siniestro anterior.

Conflictos familiares

Tanto la Policía Nacional como local están buscando al presunto agresor, acusado de homicidio en grado de tentativa. Ambos cuerpos policiales llevan adelante un operativo especial de seguridad en Valencia y en Burjassot, donde viven los parientes del hombre para prevenir posibles represalias entre ambas familias. Un familiar de la víctima afirmó que “esto no va a quedar así” y dijo además que “el conflicto entre familias ya venía de lejos; no es por una sola cosa”.

La discusión tuvo lugar en las calles, en medio de una rotonda y participaron miembros de ambas familias. Los ánimos fueron espesándose y comenzaron pronto a amenazarse. El yerno y sus parientes buscaron huir del lugar y se subieron a sus vehículos. Luego de que les ejecutaran algunos golpes a los autos, el Volkswagen negro conducido por el yerno hizo la rotonda, se llevó por delante una señal de tránsito y embistió brutalmente a la suegra, que salió despedida y se golpeó la cabeza contra el suelo.

El conductor no pudo ser frenado por los familiares de la mujer y terminó huyendo a toda velocidad.

Fuentes de la familia contaron que la víctima tuvo que ser intervenida de urgencia y que debieron instalarle placas por fracturas sufridas. Afortunadamente, su vida no corre peligro.