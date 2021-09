Vergonzoso: quiso “expulsar” a sus alumnos de una clase virtual porque tenía mala conexión de internet

Un docente mexicano quedó expuesto luego de que se viralizara un video que muestra el momento en que intenta “expulsar” de una clase virtual a alumnos con mala conexión de internet.

“Si tienen problemas con su internet van para afuera”, dijo el maestro Juan Luis Medrano Wong a los estudiantes de Automatización Industrial del CECyT.

Sin embargo, el educador no se esperaba que uno de los chicos le respondiera, y con mucha más altura que él. Sucede que Alán Parangueo decidió hablar por él y sus compañeros y ponerle un freno a la mala actitud del maestro.

“Maestro no creo que sea correcto que tengamos que soportar sus actitudes porque no todos tenemos las mismas posibilidades de estar aquí”, expresó el joven que aun estando de manera virtual conserva su barbijo puesto.

Al escuchar las palabras del chico, el docente intentó interrumpirlo pero el joven siguió adelante con sus argumentos. “Ni siquiera me deja hablar. No tenemos porqué soportar que nos saque de la reunión cuando uno no tiene ni siquiera una buena cámara o un buen dispositivo ...” continuó el chico.

El joven además le reprochó que no había prestado atención a los problemas que los estudiantes le habían manifestado. “Sabe que me molesta, usted ni siquiera prende la cámara para decirnos las cosas. Lo único que hacen es sacarnos de la reunión”, agregó.

“Si no le gusta puede irse. Yo también tengo mis derechos”, expresó el docente en su defensa a lo que el joven respondió: “¿Tiene derecho a sacarnos porque nuestro internet está fallando?”

Tras el breve intercambio, el joven compartió la situación en su cuenta de TikTok, en cuyo perfil solo existe el video al que hace mención esta nota .