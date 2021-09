Una pareja se enojó con los invitados que no asistieron a su boda y les cobró más de 200 dólares

Un matrimonio de Illinois, Estados Unidos, enfureció con los invitados que no asistieron a su boda y tomó una fuerte medida con quienes no estuvieron presentes en un momento especial en sus vidas.

Según destaca TN, muchos de ellos habían confirmado su asistencia por lo que los novios, que habían hecho frente a los gastos de su invitación, decidieron hacerles llegar una factura de 240 dólares para poder cubrir los gastos.

La pareja le cobró a los invitados que no asistieron a la cena que organizaron por su boda.

La pareja conformada por Doug Simmons, de 44 años, y su esposa, Dedra McGee, de 43, hicieron pública su decisión según detalló el portal Indian Express y le cobraron a estos invitados que no asistieron a la cena de la boda que estaba preparada para ellos y sus invitados.

“No te ofendas cuando te envíe esta factura. Se verá algo así. Lo enviaré por correo electrónico y correo certificado... en caso de que digas que no recibiste el correo electrónico”, escribió Doug junto a la imagen de la factura en su perfil de Facebook.

Según trascendió, a los que no se presentaron la pareja decidió darle un plazo de un mes para pagar la factura emitida el miércoles 18 de agosto de 2021. Vale mencionar que la boda, que se realizó en el Royalton Negril Resort & Spa en Jamaica, costó 120 dólares por persona, según la factura detallada.

Según precisaron en una nota adjunta, la pareja sintió que les faltaban el respeto. “Esta factura se le está enviando porque confirmó asiento (s) en la recepción de la boda durante el recuento final de personal. La cantidad anterior es el costo de sus asientos individuales”.

Luego, el escrito puntualiza: “Debido a que no nos llamó ni nos avisó debidamente de que no asistiría, esta cantidad es la que nos debe por pagar sus asientos por adelantado. Puede pagar a través de Zelle o PayPal. Comuníquese con nosotros y díganos qué método de pago le conviene. ¡Gracias!”.

De esta manera, el esposo Doug, señaló al New York Post que a los invitados que no asistieron a la fiesta, se les preguntó en repetidas ocasiones si podrían estar presentes. “Cuatro veces preguntamos: “¿Estás disponible para venir?, ¿Puedes asistir?, y seguían diciendo, Sí”.

Sin embargo, Simmons señaló que pese a tener que pagar por adelantado por la costosa boda en Jamaica, agregó que el problema no es el dinero sino la actitud de las personas que consideraron importante para compartir ese emotivo momento.. Él y su esposa sintieron que no fueron respetados por los ausentes, quienes, según ellos, no valoraron el trabajo que les costó realizar la boda de sus sueños con más de 100 asistentes.