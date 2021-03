Una pareja jugó a la lotería virtual y sacó los números ganadores, pero se perdieron 210 millones por un pequeño detalle

Una pareja que apostaba frecuentemente en la lotería online recibió la mejor noticia de sus vidas, al enterarse que el premio de 210 millones de euros era para los números que tenían, pero minutos después sufrieron una terrible decepción.

Los protagonistas de la historia son Rachel Kennedy (19 años) y Liam McCrohan (21), una pareja británica que juega regularmente al Euromillones –una lotería europea virtual-.

El pasado 26 de febrero, la combinación de números elegida por la plataforma fue 6, 12, 22, 29 y 36; 6 y 11 como estrellas. La pareja fue a ver que cifras tenían ellos y al descubrir que eran las mismas se creyeron automáticamente los ganadores de la fortuna e incluso hicieron rápidos planes para gastar el dinero.

Pero cuando la pareja fue a su perfil en la cuenta de la lotería para buscar el mensaje de confirmación del premio, se llevaron una millonaria decepción: el boleto no se había vendido porque la cuenta de Rachel y Liam se había quedado sin fondos y no se había cerrado la operación.

“Fui a mi cuenta y ponía ‘Números ganadores’. Pensé ‘Dios mío, he ganado’. Avisé a mi novio y a mi madre para que viniese y tampoco se lo podían creer”, detalló Rachel.

Inmediatamente después llamó al número de loterías y le confirmaron que habían acertado los números, pero también le informaron que no recibirían los 210 millones: “Tenés los números correctos pero no tenías fondos suficientes en tu cuenta para el pago del boleto, así que no se emitió”.