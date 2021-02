Una pareja de abuelos que llevaba unida 70 años se despide en el hospital antes de morir de Covid-19

Se dice por ahí que hay amores que resisten hasta el último suspiro. Este fue el caso de la emotiva despedida de Margaret y Derek Firth, ambos de 91 años, quienes fallecieron en el Hospital General Trafford de la Manchester, Inglaterra, tras contagiarse de Covid-19 .

Esta es la imagen de su último adiós. Los ancianos fueron hospitalizados por diferentes causas, pero terminaron contagiándose de coronavirus . La pareja, que llevaba 70 años unida, murió con tres días de diferencia.

Esta es la emotiva imagen del último adiós, luego de pasar 70 años juntos ambos fallecieron por contraer Covid-19. Gentileza redes sociales

La primera en necesitar atención médica fue Margaret. Luego fue Derek. La situación de la mujer no mejoró a pesar de los cuidados, así que los médicos le dijeron a la hija del matrimonio “Creemos que tal vez no lo supere necesitaríamos que alguien la visite”. Naturalmente, el padre no desaprovechó la oportunidad solicitando de inmediato el traslado para poder estar junto a ella. De ahí el conmovedor reencuentro.

Cuando él se enteró que su mujer estaba a punto de morir pidió encontrarse con ella. La historia ha sido difundida por su propia hija y la emotiva imagen de su despedida ya ha dado la vuelta al mundo.

Su hija Bárbara cuenta sobre la gran historia de amor de sus padres que “les gustaba viajar y socializar, les encantaba divertirse y aprovechar al máximo la vida”. Se casaron en mayo de 1950, en Partington, la ciudad en la que vivieron hasta su muerte.

“Aunque romántico, fue un momento muy triste. Al menos estuvieron juntos” contó conmovida la hija. Derek murió primero el pasado 31 de enero y Margaret apenas tres días después.