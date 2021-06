Una nena de 3 años encontró en la basura un dibujo que le había regalado a su madre: “Ahora vas a tener problemas”

Tabby Poole-Marsh, una nena de tres años se volvió viral en las últimas horas porque encontró en el tacho de basura de la cocina de su casa uno de los dibujos que le había regalado a su madre, Tamzin Poole. Indignada, la pequeña le dijo: “Esto no está bien, ahora vas a tener problemas”.

Poole, una británica de 35 años, había tirado a la basura uno de los dibujos que su hija le había hecho con todo el cariño. Minutos más tarde, la pequeña lo encontró y por esa razón entró enfurecida a la habitación, para hablar con su madre, que rápidamente activó la cámara y la filmó.

“Esto no está bien”, le recriminó la niña. Y luego le dijo “Ahora vas a tener problemas”. “Lo siento, fue un accidente”, le respondió la madre, pero la niña no se lo creyó y no paraba de decir que no había sido un accidente.

“Tabby es una niña muy inteligente y divertida y le encanta practicar la escritura, ¡no tenía ni idea de que este papel significara tanto para ella!”, se justificó la progenitora. “Estaba sentada tomando un café y la oí gritar por el pasillo, así que pensé ‘esto será divertido’ y saqué mi teléfono para grabarlo”, agregó.

“Hace unos 20 de esos ‘dibujos’ cada día y yo guardo muchos, pero algunos son solo puntos y garabatos, como este, por lo que acaban en la basura, ¡pero nunca creí que los encontraría!”, continuó explicando. “Al principio me pareció que su reacción era divertidísima, pero cuando empezó a enfadarse me sentí un poco culpable; no volverá a ocurrir”, cerró la mujer.