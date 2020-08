Una mujer inglesa que fue de vacaciones a Valencia y se quejó porque había ‘muchos españoles’

Una jubilada inglesa que fue acusada de racista por sus dichos contra los españoles rompió el silencio y salió a aclarar lo que consideró un malentendido y la descontextualización de su frase.

Se trata de Freda Jackson, una mujer retirada de 81 años que compró un paquete turístico junto a una amiga para descansar unos días en Benidorm, una zona balnearia de Valencia.

Sin embargo una seguidilla de malas experiencias en el lugar la llevaron a pronunciar la controvertida frase de reproche en el hotel Poseidón Playa, que la envolvería en un escándalo.

La mujer se quejó en el lugar y para manifestar su fastidio afirmó que había “demasiados españoles” . Tras esto la situación se viralizó en portales de noticias y redes sociales, y Freda recibió insultos y acusaciones de racista.

Pero ahora la mujer habló con la prensa británica y aclaró sus palabras en la prensa de su país. La señora Jackson aseguró que sus vacaciones fueron “un desastre” de principio a fin y que su bronca no es puntualmente con los españoles sino con la agencia de turismo que no respetó lo que la enfermera retirada había comprado.

“El hotel estaba lleno de turistas españoles y realmente nos pusieron de los nervios porque eran tan groseros. Una noche, un chico español casi me tira al suelo y simplemente se fue sin siquiera disculparse”, contó a Mirror.

Luego siguió: “Nunca dije que los españoles deberían ir a otro hotel, solo que el hotel no atendía a los ingleses. Ha sido totalmente sacado de contexto. Ahora las personas que ni siquiera me conocen me llaman racista, lo cual no es cierto”.

“Me dieron un hotel en el casco viejo de la ciudad, lejos de todo, cuando había pedido alojamiento cerca de las tiendas, en la zona nueva de Benidorm”, remarcó y especificó que su denuncia va dirigida exclusivamente hacia la agencia Thomas Cook, que organizó su viaje.

Además le cambiaron los vuelos a último momento y le dieron una habitación en un sitio del hotel de difícil acceso –tiene problemas de movilidad-.

En tanto la amiga de Freda salió en su defensa y aseguró que “No fueron las vacaciones que esperábamos, pero los comentarios de Freda fueron exagerados desproporcionadamente. Freda es una mujer encantadora. Es inquietante y me enoja la forma en que la han tratado. La gente se ha estado riendo de ella”.